Culle vuote e capelli grigi: "Io, primo cittadino nel paese più vecchio. Così invertirò il trend"

Bovenzi

Due sono i punti cardinali di una provincia dove le culle sono sempre più vuote. Riva del Po, 7460 abitanti, 800 stranieri, otto frazioni. "Sì lo so, siamo noi il paese più vecchio", dice il sindaco Andrea Zamboni, 67 anni. Nella cartina colorata tende al grigio quella striscia di terra lunga una cinquantina di chilometri, qui c’è l’indice di vecchiaia più alto di tutta la provincia. All’altro estremo, anche geografico, c’è invece Cento. A capo del comune Edoardo Accorsi, il sindaco che a 27 anni riuscì a varcare il portone del municipio e indossare la fascia tricolore. Qui il colore della cartina vira al verde, l’indice di vecchiaia è il più basso, siamo a 167,8. E’ la cittadina più giovane della provincia. In mezzo un po’ di sfumature. Il colore è vivo a Bondeno, Terre del Reno, Vigarano, Ferrara, Portomaggiore e Argenta. Poi sembra esserci un confine, nascono meno bimbi, gli anziani aumentano, più capelli bianchi. Siamo a Jolanda, Codigoro, Fiscaglia, Ostellato. Per risollevarsi un po’ verso il mare, a Comacchio, Mesola e Goro.

Riva del Po, il paese con la percentuale più alta di anziani. Ve la giocate un po’ con Jolanda.

"Sì, è il mio paese. E voglio fare di tutto per vivere e invecchiare qui", ripete il primo cittadino Andrea Zamboni, che di quelle strade e case sembra essere innamorato. E si rimbocca le maniche per rendere vitali le piazze dove è cresciuto. In una foto è ritratto il giorno del taglio del nastro, Zamboni stringe forbici e orgoglio. "E’ un bel segnale a favore della natalità, per le giovani coppie che scelgono di fare figli a Riva"

Partiamo allora dall’asilo

"Accoglie 21 bambini, l’abbiamo ricostruito con i fondi arrivati con il Pnrr. Il taglio del nastro è stato una festa per il paese"

Le famiglie pagano molto?

"Assolutamente, è a costo zero grazie ad un contributo della Regione che viene concesso a chi ha una dichiarazione Isee fino a 40mila euro. Non è una cifra da poco"

Che altro fate per far venire qui magari altre famiglie?

"In sei frazioni abbiamo la medicina territoriale, con un medico e un ambulatorio. L’ambulatorio l’abbiamo concesso noi, come Comune. E’ un presidio, così la gente si sente seguita, sente la vicinanza dell’istituzione che rappresento"

Tanti anziani, la sanità è importante

"Certo, un altro esempio. Da 15 giorni anche da noi c’è l’infermiere di famiglia. La sede è a Cologna, anche lì in una struttura concessa da noi"

Le scuole?

"Abbiamo asilo, elementari e medie. E’ grazie agli 800 stranieri, che si sono ben integrati da anni, se riusciamo a tenere aperte le scuole"

La casa, un altro bel problema per i giovani

"Abbiamo aderito al patto per la casa, un progetto della Regione. In pratica grazie ad una convenzione con Acer viene data una garanzia per tre anni a chi affitta l’immobile. Abbiamo tagliato la testa alla morosità"

Torniamo alla classifica

"Siamo risaliti un po’ in realtà, ultimamente abbiamo registrato 30 cittadini in più all’anagrafe. Forse abbiamo superato Jolanda".