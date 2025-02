Culle vuote in città e provincia: "Il rischio dello spopolamento"

La denatalità nella provincia di Ferrara sta diventando un problema. Al punto che, negli ultimi dieci anni, si è verificato un calo di 16.500 abitanti (i residenti di un Comune come Bondeno). A lanciare l’allarme nel suo intervento a Casa Cini, nell’ambito della ’Giornata per la vita’, il Vescovo Gian Carlo Perego che, ha rilevato come le nascite si diradino anche nella nostra provincia.

"Soprattutto nell’Area interna del Basso Ferrarese – spiega Perego – si caratterizza per "un elevato livello di fragilità socio-demografica, a causa del lo spopolamento e dell’invecchiamento della popolazione che rimane a risiedere". Dal 2014 al 1 gennaio 2024 la popolazione della provincia di Ferrara ha continuato inesorabilmente a diminuire, passando da 355.101 abitanti a 339.664, con un calo di 16.500 abitanti, nonostante l’arrivo in provincia in quegli anni di oltre 12.000 immigrati, senza i quali il calo sarebbe stato di quasi 30.000 abitanti.

Dal 2002 ad oggi il crollo delle nascite è stato inesorabile: a fronte di 7 nascite in provincia i decessi sono stati di 12 fino ad arrivare al 2023 quando sono scese a 5,3 le nascite a fronte di 13,8 morti. In città a Ferrara nell’ultimo decennio si è passati da 133.433 abitanti a 129.391 abitanti, circa 4.000 abitanti in meno, con una differenza tra nati e morti negli ultimi dieci anni di circa 1.000 morti in più rispetto alle nascite. Solo l’arrivo dei migranti ha colmato parte della perdita delle nascite: senza di loro la città di Ferrara avrebbe perso negli ultimi dieci anni 10.000 abitanti.

Lo stesso calo di abitanti sta avvenendo in tutti i 21 Comuni: Argenta (-1000), Bondeno (-800), Cento (-500), Codigoro (- 900), Comacchio (-700), Copparo (-1000), Fiscaglia (-900). Goro (-400), Jolanda di Savoia (-400), Lagosanto (-300), Masi Torello (-60), Mesola (-600), Ostellato (-750), Poggio Renatico (-150), Portomaggiore (-100), Riva del Po (-800), Terre del Reno (-100), Tresignana (-400), Vigarano Mainarda (-50), Voghiera (-200). Il saldo tra nascite e morti è da dieci anni negativo e nel 2023 questa è stata la situazione: ad Argenta 112 nati e 313 morti, Bondeno 74 nati e 212 morti, Cento 236 nati e 356 morti, Codigoro 47 nati e 169 morti, Comacchio 87 nati 295 morti, Copparo 61 morti 265 morti, Goro 14 nati e 46 morti, Portomaggiore 76 nati e 174 morti , Terre del Reno 78 nati e 119 morti, Vigarano Mainarda 45 nati e 102 morti. Senza immigrati il calo sarebbe stato ancora più preoccupante.