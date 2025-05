Cultura, al via gli Stati generali

Prenderà il via martedì la quarta edizione degli Stati generali della cultura. L’appuntamento, che si focalizzerà su competenze, innovazione e lavoro, è per le 10.30 al Ridotto del teatro Comunale. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune e sostenuto dalla Fondazione Ferrara Arte, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, esperti e professionisti del settore culturale, che si confronteranno su temi chiave come la formazione per i lavori futuri, l’innovazione come leva per il rinnovamento della cultura e le strategie per un futuro sostenibile e inclusivo del welfare culturale.