Cultura della legalità Una scolaresca in visita in tribunale

Venerdì mattina la sottosezione ferrarese dell’Anm ha accolto una scolaresca in visita a palazzo di giustizia. A fare da ciceroni tra tribunale e procura alla classe del liceo Ariosto sono stati i magistrati Carlo Negri, Stefano Longhi, Isabella Cavallari e Stefano Giusberti. I ragazzi hanno trascorso la mattinata visitando gli uffici penali e civili e hanno avuto anche l’occasione di assistere a un processo. La visita rientra in un progetto finalizzato alla diffusione della cultura della legalità nelle scuole ed è collegato alle iniziative (iniziate l’anno scorso con uno spettacolo teatrale) in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, magistrati uccisi dalla mafia.