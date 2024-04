"Cultura, diritti e animali. Con l’attuale giunta sempre più gente a teatro"

Dopo l’esperienza nel cda del teatro Comunale Abbado Giacomo Gelmi è ora tra i candidati della lista civica di Alan Fabbri.

Come si è avvicinato alla politica e quale è stato il suo percorso?

"Mi sono avvicinato alla politica piano piano, la svolta è stata quando ho proposto una migliore regolamentazione a livello regionale per la presenza dei cani in spiaggia. Ho visto come le persone mi hanno incitato a continuare e ho deciso di provare a dare il mio contributo".

Perché ha scelto di candidarsi nella lista civica di Alan Fabbri, a differenza delle elezioni del 2019 in cui era indipendente con FI?

"Anche alle scorse elezioni ero civico. La scelta non viene da dissapori con Forza Italia, ma al teatro ho lavorato molto con Alan Fabbri, che mi ha proposto di partecipare a questo progetto di lista civica, e avendo visto il lavoro svolto in questi anni ho accettato convintamente".

Può tracciarci un bilancio del suo lavoro come membro del Consiglio d’amministrazione del teatro Comunale?

"Al Comunale arrivano sempre più persone anche da fuori, ed è un buon segno anche per il turismo. Nonostante la pandemia il bilancio di questi anni è positivo, siamo i primi nella classifica nazionale della qualità artistica al pari di Trento e Bolzano. Abbiamo incrementato le alzate di sipario con 1.284 eventi totali, interni al teatro ed esterni, abbiamo ricominciato a produrre spettacoli, c’è stato un significativo aumento delle vendite dei biglietti, si è incrementato il rapporto con i giovani e le scuole. Riguardo al personale ci sono state 11 stabilizzazioni, 7 assunzioni e 13 passaggi di livello".

Visto il suo impegno nella difesa dei diritti delle persone Lgbt come intende proseguire in questo ambito?

"Non sostengo solo i diritti Lgbt, ma mi batto per i diritti di tutti e tutte, donne, anziani, disabili, animali. Sembra che i diritti siano un’esclusiva del centrosinistra, ma come in tutti gli ambiti ci sono orientamenti diversi. Nel video che abbiamo realizzato contro l’omofobia ho voluto mostrare la normalità della società, che è variegata. Non amo le etichette e non voglio essere il ‘candidato gay di centrodestra’. Credo che uno dei gesti migliori che può fare un’amministrazione locale contro l’omofobia sia che per la seconda volta io sia candidato per il centrodestra".

Quale pianificazione secondo lei può servire per rendere la città sempre più attrattiva per le giovani generazioni?

"Credo si sia già fatto molto e che eventi, sagre, concerti siano opportunità in più insieme all’offerta culturale, non amo la differenza che si fa tra cultura alta e bassa A teatro, ad esempio, i giovani sono aumentati molto, anche grazie a campagne social, su Instagram la fascia che ci segue di più è tra i 18 e i 24 anni ad esempio, poi organizzazione, pulizia e sicurezza rendono la città più attraente".