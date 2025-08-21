Cultura e inclusione a tavola. A Codigoro una festa per tutti

L’"Africa Community Codigoro" con don Marco Polmonari, parroco del vicariato San Guido che raccoglie quasi tutte le chiese codigoresi, hanno organizzato dopodomani a partire dalle 17 presso l’oratorio il "Festival Interculturale di Codigoro". Un incontro che si svolgerà per la prima volta nella cittadina, promosso dal sacerdote, dopo la celebrazione del sacramento della cresima ai bimbi dei genitori provenienti dall’Africa residenti Codigoro, lo scorso maggio, e la comunità delle donne e uomini che si sono integrati nella comunità codigorese da diversi anni. Sarà una vera e propria festa con la distribuzione gratuita di cibi tipici delle nazioni di provenienza ed anche una sfilata indossando i costumi tradizionali delle diverse nazioni del continente africano dal quale provengono, alla quale dovrebbero partecipare anche alcune signore di Codigoro.

"Dopo il sacramento della cresima – dice don Marco – ho pensato ad un momento di integrazione e conoscenza fra persone che provengono da diversi stati, proprio per comprendere come al mondo siamo tutti uguali". "Vogliamo festeggiare con tutti anche per aiutare le persone a comprendere come sia utile integrarsi in una comunità – dice Peter, uno degli organizzatori assieme a Uche e Catherine –, che ringraziamo per averci accolti ed anche aiutati quando ne avevamo bisogno. Quasi tutti stavamo lavorando e quando siamo partiti dall’Africa c’erano falegnami, meccanici o che sapevamo fare altri mestieri, che adesso li svolgono in Italia". Gli organizzatori stimano che fra i partecipanti provenienti dal continente africano ci saranno almeno una cinquantina di donne, bimbi e uomini, con una prevalenza di persone provenienti dalla Nigeria, ed invitano tutti a partecipare.

"Prepareremo delle pietanze tipiche delle nostre nazioni – continua Peter, da dieci anni a Codigoro, che ha voluto la figlia studiasse per diventare infermiera, laureatasi da qualche mese – ma soprattutto ci piacerebbe fosse un incontro fra persone provenienti da continenti diversi, ma con la stessa voglia di far parte e far progredire la propria comunità. Aspettiamo tutti e sarà un piacere condividere questo ulteriore momento di integrazione. Sarà una festa se in tanti parteciperanno, anche fra la gente di Codigoro".

cla. casta.