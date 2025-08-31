Cultura e natura, ecco il festival. Settanta appuntamenti per un mese

Si è aperta, presso il parco di S. Guido a Pomposa, il Festival della Natura giunto alla nona edizione che fino alla fine di ottobre prevede una settantina di appuntamenti per offrire ai visitatori il piacere di scoprire per la prima volta o tornare a fluire delle straordinarie bellezze ambientali e culturali che ci sono all’interno del Parco del Delta del Po. Per presentare l’iniziativa si sono dati appuntamento a Pomposa il sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi, la docente dell’Università di Ferrara e Coordinatrice della Cattedra Unesco, che ha presentato il proprio studio sulle aree marginali nel bacino del Po Grande, Valentina Mini. Lorenzo Massarenti, dottorando dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Cultore della Materia all’Università di Bologna, che ha approfondito il tema "Energia verde: creare valore pubblico per una comunità coesa e solidale". Il direttore del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna Massimiliano Costa, che ha illustrato il ruolo del Po Grande e del suo Delta nel programma Mab Unesco mentre le conclusioni saranno affidate a Patrizio Bianchi, Professore Emerito dell’Università di Ferrara e Titolare della Cattedra Unesco, che ha delineato una visione strategica per lo sviluppo delle aree interne.

L’incontro coi presenti dei tanti relatori ha voluto segnare l’avvio di una rassegna dedicata alla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e culturale, ponendo al centro il ruolo cruciale del Delta del Po. E’ stato affrontato un tema di attualità che esplora come il riconoscimento Unesco Riserva della Biosfera (Mab) potrà generare sviluppo sostenibile per le comunità locali, con particolare attenzione alle aree interne del bacino padano. Di un territorio che, negli ultimi trent’anni ha saputo reinventarsi con coraggio e visione ha parlato il primo cittadino codigorese sottolineando come Codigoro abbia beneficiato negli ultimi tre anni di investimenti in ambito industriale per quasi 60 milioni di euro e come serva un programma di grande respiro che veda investimenti nella Riserva MAB Unesco.

Per Valentina Mini servono interventi mirati sulla rigenerazione urbana, la scuola, il turismo e le energie rinnovabili. Argomento quest’ultimo affrontato con passione da Massarenti che vede l’energia verde e le comunità energetiche strumenti per creare valore pubblico alla comunità e, se verrà realizzata la comunità energetica, in grado di abbassare il costo dell’energia alle famiglie. Infine Costa ha declinato il ruolo del Po e del Delta nel programma Unesco mentre Bianchi ha puntato sull’aggregazione tra le persone prodroma allo sviluppo del territorio.

Claudio Castagnoli