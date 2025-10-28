Cultura e promozione, dal vino del territorio nasce il nuovo distillato ’Mosto Gin’

Un nuovo distillato tutto ferrarese. Si chiama ‘Mosto Gin’, derivato da mosto d’uva coltivata in Emilia Romagna, frutto di un progetto imprenditoriale dell’enoteca ferrarese Botrytis che ha miscelato ingredienti particolari. Il tutto con il patrocinio del Comune di Ferrara. Per realizzare il distillato è stata coinvolta anche una distilleria artigianale autorizzata Lux in via Carlo Mayr. Nella mattinata di ieri in municipio, è stato presentato ufficialmente ‘Mosto Gin’, presente Francesco Carità, assessore comunale al Commercio e Andre Laudaci, titolare dell’enoteca Botrytis, ideatore e produttore del Mosto Gin. "L’amministrazione comunale ha patrocinato la presentazione di questo prodotto perchè rappresenta un valore per il territorio ferrarese - ha spiegato l’assessore Carità -. Si tratta di un progetto che unisce arte, innovazione e artigianato, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere le eccellenze ferraresi. L’origine degli ingredienti, l’attenzione al design dell’etichetta e la produzione realizzata in città testimoniano l’impegno degli imprenditori protagonisti di questa iniziativa nel promuovere cultura, qualità e identità locale". Nel corso della presentazione, sono stati illustrati i dettagli di questo progetto imprenditoriale, che si pone l’obbiettivo anche di farsi conoscere in tutto il territorio nazionale. "Il ‘Mosto Gin’ è un prodotto completamente artigianale – ha proseguito Andrea Laudaci – che nasce dal desiderio di creare un distillato capace di dialogare con il mondo del vino".

Mario Tosatti