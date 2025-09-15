Cultura ebraica, cerimonia blindata. Il presidente della comunità Arbib:: "Clima di odio, ci guardiamo attorno"

"Grazie per essere qui numerosi, questo ci conforta, ma intorno a noi percepiamo un clima pesante di odio. Ci guardiamo intorno, fra noi, e scegliamo con cura i nostri amici". Sono gravide di pathos e preoccupazione le parole con le quali il presidente della Comunità ferrarese, Fortunato Arbib, ha aperto ieri mattina nella sinagoga italiana di via Mazzini – presidiata all’esterno dalla Polizia e da controlli serrati all’ingresso - il convegno organizzato nell’ambito della XXVI edizione della Giornata europea della cultura ebraica. Un sentimento di smarrimento fatto proprio anche dal rabbino Luciano Meir Caro: "Assistiamo a manifestazioni durante le quali vengono lanciai slogan di odio e vengono usate parole che credevamo relegate al secolo scorso. Ma siamo qui per parlare di una cultura che unisce".

Il tema di quest’anno, ’Il popolo del libro’, è stato scelto infatti per il suo straordinario potenziale nel raccontare l’eredità culturale ebraica, rafforzare il dialogo interreligioso e ispirare nuove iniziative in tutta Italia. Un viaggio attraverso la parola scritta, tra testi sacri e letteratura, tra tradizione e innovazione che, nella nostra città, ricca di storia e cultura ebraiche, è stato declinato attraverso l’intervento di rav Fabrizio Haim Cipriani, rabbino, scrittore, insegnante ma anche violinista e direttore d’orchestra. Per descrivere il clima che circonda gli ebrei italiani, Cipriani ha accennato all’annullamento della presentazione di un suo libro, in programma proprio oggi a Roma, alla libreria Paoline di via della Conciliazione, in dialogo con Vito Mancuso, perché la polizia, pur non imponendo alcun divieto, ha sconsigliato l’evento affermando di non poter assicurarne la sicurezza in modo adeguato, e sostenendo che le sue posizioni, espresse anche sui social, avrebbero potuto "creare criticità". La casa editrice San Paolo ha quindi deciso di annullare la presentazione: "Scelta magari comprensibile – aveva scritto Cipriani sul proprio profilo Facebook – ma che, in pratica, sancisce la vittoria degli estremisti che, sui social, erano intervenuti violentemente anche contro il prof. Mancuso, colpevole ai loro occhi di dialogare con me". Dopo la sua relazione sono intervenuti Chiara Benini, accademica, storica e ricercatrice, che ha illustrato i propri studi su ’Frammenti di frammenti in una Genizah ferrarese’, e rav Caro, che ha tenuto una sapiente lezione sul Libro nella tradizione ebraica e sulla famiglia Usque, che nella nostra città nel 1553 stamparono per Grazia Nasi la Biblia española e il libro di Mosè ben Ytzahaq Alashkar Hassagot, del 1556 (esposto in Comunità). Presenti gli assessori Marco Gulinelli (che nei saluti introduttivi ha rilevato l’assenza del vescovo Perego o di un rappresentante della Diocesi), Vita Finzi Zalman e Savini, il deputato di FdI Mauro Malaguti e i consiglieri regionali del Pd Zappaterra e Calvano.