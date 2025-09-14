Cultura ebraica, gli eventi. Musica, mostre e convegni. I volti del Popolo del Libro

Sono numerosi, tra città e provincia, gli eventi in programma per oggi nell’ambito della Giornata europea della cultura ebraica. La ventiseiesima edizione della manifestazione ha come filo conduttore ‘Il popolo del Libro’. Le iniziative partono dal capoluogo. Nella sede della Comunità ebraica, in via Mazzini 95, a partire dalle 10 si terrà un convegno che affronterà varie tematiche con alcuni ospiti. Dopo i saluti della autorità, interverranno rav Fabrizio Haim Cipriani (scrittore, insegnante e conferenziere in Italia e in Francia, violinista, concertista e direttore d’orchestra) il cui intervenuto verterà sul significato della parola ‘Popolo del Libro’. L’intervento di Chiara Benini (accademica, storica, ricercatrice di fama internazionale esperta conoscitrice e studiosa nel campo della cultura ebraica) ‘Frammenti di frammenti in una Genizah ferrarese’ si concentra sul frammento nella sua molteplice identità: come testimonianza di manoscritti ebraici smembrati e riusati nelle legature in contesti cristiani o laici dal XVI al XVIII secolo. La parola passerà a rav Luciano Meir Caro, che si concentrerà sugli Usque, stampatori che nella città estense nel 1553 stamparono per Grazia Nasi la Biblia española e il libro di Mosè ben Ytzahaq Alashkar, Hassagot del 1556 (esposto in Comunità).

La giornata prevede anche l’esposizione dei volumi ebraici e di Ex Libris. La mostra è curata da Laura Graziani Secchieri e da Serenella Crivellari.

MEISPer quanto riguarda le iniziative del Meis, la giornata inizia alle 11 in via delle Scienze 17 (sala Agnelli della biblioteca) per ammirare ‘I tesori ebraici dell’Ariostea’. Un incontro per scoprire incunaboli e libri rari ebraici custoditi nella biblioteca Ariostea. Intervengono Federico Dal Bo (Università di Modena e Reggio Emilia) e Mirna Bonazza (responsabile Biblioteche gestione culturale dell’Ariostea). Alle 16.30 si torna al Meis (via Piangipane 81) con la visita guidata tematica ‘Il popolo del libro’ nelle sale del percorso permanente ‘Ebrei, una storia italiana’. Un viaggio che esplorerà l’esperienza millenaria degli ebrei italiani attraverso le testimonianze di pergamene antiche, documenti e letteratura. La giornata si conclude alle 17.30 con il concerto nel giardino del museo: un itinerario musicale sulle tracce della tradizione yiddish con la band Akordyan. Violino, clarinetto, fisarmonica, chitarra, mandola, basso, percussioni e voci omaggiano le sonorità Klezmer. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 18, sarà infine possibile visitare gratuitamente il museo e tutti i suoi spazi espositivi. Per gli eventi (tutti gratuiti) è consigliata la prenotazione chiamando il numero 342 5476621 (attivo anche oggi dalle 10 alle 18) o scrivendo a eventi.meis@orologionetwork.it.

A CENTOSpostandosi dal capoluogo alla provincia, l’assessorato alla Cultura del Comune di Cento organizza nella giornata di oggi una visita al cimitero ebraico della città del Guercino (alle 16 di oggi) e al ghetto ebraico con partenza alle 17.30. Alle 19 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Tra mura e ricordi: un viaggio nel cuore del ghetto ebraico attraverso l’obiettivo di Bruno Vidon’. L’esposizione sarà visitabile alla biblioteca civica Patrimonio Studi.