Cultura enogastronomica, nuovi diplomi Aies

Si è svolta in un clima di amicizia e convivialità la cena organizzata giovedì scorso da Aies Delta del Po - Ferrara, al ristorante ’La Kampanara’ di Canaro (Rovigo) - titolare Ilaria Rizzi con il maruto Diego Straforini, maître Giovanni Tivelli – per la consegna dei diplomi di accademico al termine del corso Aies di primo livello. La cena è stata anche l’occasione per il consueto lo scambio degli auguri tra i soci dell’Accademia internazionale enogastronomi sommelier, che non hanno mancato di brindare alle prossime festività natalizie. Durante la serata, giunta al termine delle attività istituzionali del 2023, il delegato Luca Piscitelli ha dato appuntamento ai prossimi eventi del 2024.

"Quello trascorso – ha spiegato – è stato un anno ricco di iniziative e di soddisfazioni, durante il quale siamo ulteriormente cresciuti. Nella nostra associazione, le pesone vengono prima di tutto e questo clima di amicizia lo conferma. Nel 2024 ci attendono nuove sfide ambiziose e nuovi obiettivi da raggiungere". Questi i neo accademici: Angeletti Perla, Belletti Chiara, Bernard Lorenzo, Boarini Fabio, Bonazzi Giovanni, Butuc Dorina, Capecci Sarah, Cazzola Raffaele, Fabbri Olivieri Patrizia, Faccioli Maddalena, Fallavena Riccardo, Fornasari Alessandro, Franchi Maurizio, Gerotto Deborah, Guzzinati Barbara, Impoco Stefano, Maneo Isabella, Mistroni Anna, Nadalini Giorgio, Nogarotto Umberto, Piazzi Michele, Pietrobelli Davide, Rutignano Francesco, Salvietti Camilla, Urban Paolo, Vaccari Raffaele, Vezzelli Paola, Vitale Elena, Vitale Francesco, Zarattini Davide. L’Accademia internazionale enogastronomi sommelier Delta del Po - Ferrara, che unisce la nostra provincia e quella di Rovigo, è un’associazione culturale fondata a livello nazionale nel 2001, per promuovere e conoscere la cultura enologica e gastronomica. In un ventennio di esperienza ha già formato centinaia di Maestri enogastronomi sommelier. Tra le sue molteplici attività, Aies organizza corsi per aspiranti sommelier, visite in cantina e in aziende agricole, degustazioni, cene degustazione, incontri con produttori e altre attività. I corsi accademici si rivolgono agli addetti del pubblico esercizio, della ristorazione e dell’ospitalità, ma anche a tutti coloro che intendono ampliare la propria cultura della civiltà del vino e della tavola a scopo amatoriale. I corsi sono organizzati su più livelli al fine di garantire un’adeguata preparazione. Oltre alla parte enologica e di abbinamento cibo-vino, il percorso di studi prevede anche lezioni monotematiche su argomenti gastronomici, caratteristica differenziante dei corsi Aies rispetto alle altre scuole per sommelier. Argomenti come birra, cioccolato, aceto balsamico, olio d’oliva, miele, formaggi sono affrontati nel percorso didattico grazie alla collaborazione di docenti esterni (mastri birrai, maestri cioccolatieri, produttori di aceto balsamico e di olio, apicoltori ecc.). Al raggiungimento del titolo di maestro enogastronomo sommelier, Aies offre la possibilità di frequentare dei master di specializzazione.

re. fe.