Cultura, musica e pranzi Utef chiude l’anno con una pioggia di eventi

L’anno scolastico 202223 di Utef è arrivato a conclusione. Le cerimonie di chiusura, alla presenza di rappresentanti delle amministrazioni, accompagnate da intermezzi musicali, si svolgeranno secondo il seguente calendario.

Cento lunedì 8 maggio, con il programma ‘Le città invisibili’ a cura del duo Camilla Gori (violino) e Manuel di Nuzzo (chitarra).

Comacchio: mercoledì 10 maggio con l’ultima lezione in programma del prof. Nicola Badolato–musicologo- “Il Concerto”. A Tresigallo giovedì 11 maggio con il coro polifonico folcloristico ‘I MIlurdin ad Franculin’. Bondeno: venerdì 12 maggio con Blowing Duo classic, pop and jazz music: Ambra Bianchi Flauto, Stefania Bindini Clarinetto. Portomaggiore: venerdì 12 maggio presso la delizia del Belriguardo con la partecipazione di alunni della scuola media ad indirizzo musicale di Voghiera e di Federico Marchetti pianoforte. "E’ stato un anno particolarmente ricco – dicono i referenti Utef – per le tematiche proposte e per le iniziative collaterali offerte ai soci. A Ferrara, nel contesto degli affreschi di Achille Funi, nella sala dell’Arengo, concessa dall’amministrazione comunale a seguito della convenzione stipulata nel 2021, le lezioni hanno catturato l’interesse di numerosi soci. Anche nelle sezioni le lezioni si sono svolte nei luoghi più rappresentativi di quei territori. A Tresignana nel Teatro ‘900 di Tresigallo, a Comacchio presso Palazzo Bellini, a Cento nella Sala Zarri del Palazzo del Governatore a Bondeno presso il Centro 2000 e a Portomaggiore nell’aula magna dell’istituto superiore Montalcini. Tra i temi affrontati, diversi da sezione a sezione, si è dato risalto ai 100 anni di Spina. Grande attenzione poi abbiamo riservato all’ anno Canoviano e al Rinascimento Ferrarese. Queste grandi celebrazioni ci hanno motivato ad organizzare la visita alla mostra “Spina 100” a Comacchio, alla mostra ‘Io,Canova. Genio Europeo’ a Bassano del Grappa, a Possagno, paese natale di Canova, e alla mostra sul Rinascimento Ferrarese a Palazzo dei Diamanti. Coinvolgenti sono stati i concerti tenuti nella chiesa di S.Maria della Consolazione- Ferrara, recentemente aperta al pubblico dopo i lavori di consolidamento post sisma e il restauro. In occasione del Natale a cura del Coro Polifonico San Gregorio Magno, in occasione della Pasqua a cura dell’Accademia Corale Vittore Veneziani. Le finalità di Utef sono non solo culturali ma anche aggregative, ecco allora i pranzi di Natale e di fine anno a Palazzo Pendaglia sede dell’Istituto Vergani".