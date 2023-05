"Cultura, musica e scuole Il potere della fantasia"

di Federico Di Bisceglie

A vederlo, sembra lui stesso un personaggio dei romanzi di Tolkien. Alterna una pipa dal lungo bocchino all’inseparabile sigaro toscano. Risponde al telefono cadenzando le riflessioni tra una voluta di fumo e l’altra. Una pausa, quasi teatrale. Poeta, scritto, ma soprattutto "sperimentatore", come gli piace definirsi, Davide Rondoni è il direttore artistico del ‘Fe. Fant’ il festival della fantasia che, da giovedì 11 a sabato 13 maggio tornerà per la terza volta in città.

La fondazione Zanotti, promotrice dell’evento, ha interpretato in modo originale una ricorrenza che, forse più di altre, dovrebbe essere identificata come festa nazionale: i 150 anni dalla morte dello scrittore Alessandro Manzoni. Ed è proprio la fantasia che lega in qualche modo due autori, geniali, tanto distanti nel tempo e nello stile come il ‘padre’ de ‘I promessi sposi’ e lo scrittore de ‘Il signore degli anelli’. Il rapporto tra poesia e potere, invece, sarà al centro del dialogo tra Rondoni e la direttrice di Qn-il Resto del Carlino, Agnese Pini (in programma venerdì 12 maggio dalle 18.30 in Castello). Proprio con il direttore artistico del ‘Fe.Fant’, abbiamo cercato di dare forme e colori alla fantasia.

Rondoni, se dovesse riassumere il ‘Fe.Fant’ che aggettivo utilizzerebbe?

"Originale. Il Festival, quest’anno più che mai, ha un programma particolarmente ricco che spazia peraltro in diversi ambiti. Dalla cultura alla musica, passando per la scuola. Sotto questo profilo ci tengo a dire che sono molto contento che le scuole e i giovani in generale abbiano partecipato al concorso dedicati ai personaggi de ‘I promessi Sposi’. Il plauso più grande va alla fondazione Zanotti che è riuscita a costruire un evento ‘dal basso’ davvero di qualità"

Che intende dire con ‘evento creato dal basso’?

"Costruito grazie al radicamento e alle tantissime attività svolte in una città straordinaria come Ferrara. Questo evento è reso possibile grazie al coinvolgimento, oltre che della parte istituzionale, dei tanti studenti che a diverso titolo partecipano. E questa è una peculiarità preziosa".

Veniamo al leitmotiv della kermesse. Il 150° anniversario dalla morte di Manzoni. Un fantasioso?

"Manzoni ha il merito di aver scritto il romanzo del popolo italiano, che dimostra che la storia non la capiscono solo gli esperti o gli intellettuali, ma appartiene alle persone umili. Manzoni ha dato un profilo alla peculiarità degli italiani. E, attraverso la sua fantasia, ha creato un intreccio meraviglioso che si è concretizzato in uno dei massimi capolavori della letteratura mondiale".

C’è un legame tra Tolkien e Manzoni?

"Sicuramente quello della fantasia applicata alla scrittura in particolare nella caratterizzazione dei personaggi e delle situazioni. Tolkien addirittura descrive e immagina un nuovo mondo. Stiamo parlando di due autori, chiaramente, molto diversi tra loro. Ma una caratteristica (oltre all’utilizzo della fantasia), li accomuna: l’essere profondamente appassionati di storia"

Nel dialogo che farà con la direttrice Pini, parlerà del rapporto tra fantasia e potere. Quello della ‘fantasia al potere’ è un vecchio adagio che riporta a un movimento che – nei fatti – non ha portato granché di buono. Secondo lei come si sostanzia questa relazione?

"Per carità, la ‘fantasia al potere’ del ’68 ha solamente contribuito ad avere uno Stato tra i più burocratici che esistano al Mondo. La vera sfida sarebbe utilizzare il potere della fantasia per studiare soluzioni nuove ai problemi dell’oggi per una società in costante evoluzione".

Chi ci governa è dotato di questa capacità?

"Me lo auguro. Anche perché l’utilizzo della fantasia potrebbe rappresentare l’antidoto per fare uscire molti ragazzi dallo stato di malinconia in cui molti hanno detto di trovarsi, specie dopo gli anni di pandemia".