Culture e letteratura, Cies e cittadini del mondo promuovono il confronto

Cies Ferrara e Associazione Cittadini del mondo promuovono la 21ª edizione del convegno nazionale Franco Argento. Culture e letteratura dei mondi, che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara e del Miur; della collaborazione dell’Ite Bachelet, liceo Carducci e della bibloteca popolare Giardino. Le tre sessioni del convegno, oggi alle 9 nell’aula magna dell’Ite Bachelet, in via Bovelli 713 a Ferrara. Sempre oggi alle 17 con letture e riflessioni nella biblioteca popolare Giardino, sala polivalente, in viale Cavour 189, Ferrara. Si passa poi a domani, alle 9, all’auditorium del Liceo Carducci, in via della Canapa, 7577.