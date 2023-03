Cumuli di rifiuti mai rimossi, interviene il sindaco

Cumuli di materiali, stoccati all’aperto in un’area di un’azienda dismessa, accanto alle fabbriche, nell’area artigianale di Zerbinate. Già un anno fa, e poi ancora nel dicembre scorso, l’ex sindaco e consigliere comunale Davide Verri, con un’interpellanza aveva chiesto che l’amministrazione comunale provvedesse a chiedere la bonifica di un’area che diventa sempre più a rischio. Nei giorni scorsi, attraverso un’ordinanza contingibile e urgente, il sindaco Simone Saletti ha disposto alla proprietà dell’area di presentare al Comune entro trenta giorni un programma con le tempistiche di attuazione delle operazioni di rimozione.

La proprietà dovrà quindi occuparsi di rimuovere completamente tutti i materiali stoccati all’aperto, con il conseguente loro avvio a recupero o smaltimento tramite ditte autorizzate. Il termine fissato dall’ordinanza per il completamento di queste operazioni è il 30 giugno. Qualora le operazioni non dovessero essere svolte nei termini previsti dall’ordinanza, l’Amministrazione procederà all’attivazione del procedimento penale davanti alla Procura della Repubblica. "L’area che versa in stato di degrado si trova all’interno di un comprensorio non soltanto produttivo, che conta svariate aziende dei più disparati settori, ma anche abitativo – spiega il sindaco –. Le condizioni attuali determinano perciò un potenziale rischio per la salute e per la sicurezza pubblica. Peraltro, sulla medesima area registriamo anche un parere dei Vigili del Fuoco circa un potenziale pericolo di incendio. Con questo provvedimento cerchiamo quindi di arrivare al superamento di questa situazione di degrado in un tempo assolutamente congruo".

Materiale plastico, che tra le intemperie va disperso nell’ambiente, ma qui il pericolo più grande sarebbe un incendio. L’azienda è dismessa da anni. Lavorava i materiali che sono rimasti accumulati negli spazi esterni. Plastica, che sotto pioggia e vento continua a frantumarsi e a dissolversi nell’ambiente. I cumuli sono visibili anche dalla strada. Tutto questo mentre accanto fabbriche e operai continuano a lavorare e nella zona ci sono anche alcune abitazioni.

Claudia Fortini