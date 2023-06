Cumulo di pene, rintracciato dai militari finisce in manette

Un cinquantatreenne è stato arrestato nella mattinata di venerdì dai carabinieri della Stazione di Goro. Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione per pene concorrenti, cui è stato dato seguito dai militari che lo hanno rintracciato e arrestato. L’ordine è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, in quanto il cinquantatreenne del luogo deve scontare una pena complessiva di quattro anni e cinque mesi, per reati contro la persona e in materia di stupefacenti commessi a Goro tra il 2006 ed il 2020. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato dai carabinieri presso la Casa Circondariale di Ferrara dove sconterà la pena che gli è stata inflitta, così come è stato di disposto dall’Autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza, eseguita venerdì scorso dai militari del Comando della Stazione di Goro.