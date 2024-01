Cumulo di pene, sessantenne nei guai. Scatta l’arresto

La squadra mobile della Questura di Ferrara hanno tratto in arresto un sessantenne pregiudicato italiano. L’uomo, rintracciato in questo centro cittadino, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara – Ufficio Esecuzioni Penali, in virtù del quale dovrà espiare un cumulo di pene pari ad oltre 3 anni di reclusione poiché riconosciuto responsabile di reati contro il patrimonio, di minacce ed atti persecutori. L’uomo ora si trova alla Casa Circondariale di Ferrara.