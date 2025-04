Cuoco di 24 anni annegato nel lago. “Tragedia inspiegabile, voleva costruire qui il suo futuro”

Ferrara, 22 aprile 2025 – Un tuffo nelle acque del laghetto appena finito il turno in cucina. Doveva essere un modo per festeggiare i primi caldi primaverili o magari quell’impiego appena ottenuto nel ristorante di famiglia, inaugurato soltanto pochi giorni fa con una nuova gestione.

Sicuramente non avrebbe dovuto essere quello che effettivamente è stato: una tragedia immane, consumata proprio nel giorno di Pasqua. Quel bagno fuori stagione nello specchio d’acqua dedicato alla pesca sul quale si affaccia il locale, è costato la vita a Gamal Mahmoud Adham El Badry, 24enne egiziano da poco arrivato nel Ferrarese per lavorare come aiuto cuoco ai fornelli del ristorante pizzeria Oasi Valle Azzurra di Alberlungo di Ostellato, nelle campagne al confine con il territorio di Fiscaglia.

Le ricerche e il tragico esito

Secondo le prime ricostruzioni, Gamal Mahmoud aveva appena finito il servizio quando ha deciso di rinfrescarsi con un bagno nelle acque del laghetto per la pesca sportiva. Un tuffo e poi il silenzio agghiacciante. Il giovane aiuto cuoco non è più riemerso.

Non vedendolo tornare a riva, i presenti hanno dato l’allarme. Mancavano pochi minuti alle 16 quando l’imponente macchina dei soccorsi si è messa in moto. Al laghetto di Alberlungo sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco con una squadra di sommozzatori.

Le ricerche si sono concluse con l’esito che nessuno avrebbe voluto. Il corpo del 24enne è stato portato a riva ormai senza vita: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine. Il pubblico ministero di turno Andrea Maggioni ha disposto il sequestro dell’area in cui si è verificato il dramma e l’autopsia sul corpo del giovane egiziano. Non è escluso che a breve la procura richieda ulteriori accertamenti tecnici, finalizzati a comprendere le ragioni che hanno portato alla morte del ragazzo.

Tante le ipotesi al vaglio. Si va dalle insidie del fondale del laghetto, che potrebbero averlo trattenuto impedendogli di emergere, a un malore improvviso, magari legato alla temperatura non propriamente mite dell’acqua. Un rebus che solo le indagini potranno sciogliere. Nel frattempo, la procura ha già disposto le prime iscrizioni nel registro degli indagati, atto dovuto in vicende come queste anche al fine di assicurare le massime garanzie difensiva.

Familiari e colleghi attoniti

La tragedia di Gamal Mahmoud ha lasciato attoniti e increduli familiari e colleghi che lavorano al ristorante Valle Azzurra. La struttura di via Cilata aveva riaperto con una nuova gestione il 17 aprile e il giovane era entusiasta di cominciare a lavorare tra piatti e fornelli nel locale di famiglia. Di certo non immaginava che i suoi sogni e le sue speranze sarebbero state spazzate via in un lampo sotto il sole di un pomeriggio di festa.

Il sindaco Tosi: “Tragedia inspiegabile”

"Una tragedia che ci ha scosso profondamente”. Così il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi ha commentato la notizia della scomparsa del giovane 24enne Gamal Mahmoud El Badry Adham: “Sono situazioni sempre spiacevoli, quando vedono coinvolte persone giovanissime. Sono tragedie inspiegabili. Ora attendiamo che gli inquirenti faranno tutti gli approfondimenti per fare chiarezza riguardo all’accaduto”.

Da parte dell’amministrazione comunale di Fiscaglia viene espresso sentito cordoglio: “Esprimiamo vicinanza e ci stringiamo ai famigliari del giovane, colpiti da questa terribile perdita”.

Cordoglio anche dalla prima cittadina di Ostellato, Elena Rossi, che non nasconde il proprio dolore per l’accaduto: "Quando abbiamo saputo ciò che è accaduto, siamo rimasti sconvolti. Quando perde la vita un ragazzo così giovane, venuto per lavorare assieme alla propria famiglia, costruire il proprio futuro e realizzare i propri sogni, è un dolore che non si può descrivere. Ci stringiamo forte ai suoi familiari”.