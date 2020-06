Ferrara, 7 giugno 2020 - Lo stop alla prenotazione delle visite ai Cup dell’Ausl manda in fibrillazione i farmacisti. Il rischio, paventato da molti all’indomani della notizia diffusa dall’azienda sanitaria, è che i tanti utenti che hanno necessità di richiedere una prestazione sanitaria si riversino nei vari punti vendita abilitati, creando così una sorta di ’ingorgo’. Il tutto, in una situazione già di per sé complicata a causa delle misure di distanziamento sociale necessarie per contenere il Coronavirus.

A dare voce alle perplessità e ai timori dei responsabili delle farmacie comunali è Luca Cimarelli, presidente della Holding e amministratore unico di Afm-Farmacie Comunali Ferrara. "Siamo estremamente preoccupati – afferma dopo aver appreso della sospensione del servizio già a partire da domani –. Così si andrà a creare un disservizio per i cittadini, già alle prese con la scarsissima informazione delle scorse settimane". Per l’amministratore unico di Afm si prospetta uno scenario a tinte fosche sia per gli esercenti che per gli utenti. "Le farmacie saranno travolte da richieste che, il più delle volte, non potranno essere soddisfatte – prosegue –. Molte persone, infatti, si rivolgono agli sportelli per chiedere informazioni riguardo a prestazioni che ancora non possono essere effettuate. Tutto ciò accade perché non è stato adeguatamente chiarito quello che si può e quello che non si può prenotare. E questo è un problema che non può essere risolto dal farmacista".



In questa situazione di "totale incertezza", l’unico risultato, secondo Cimarelli, saranno le lunghe code all’ingresso delle farmacie. "Senza il Cup – sbotta il numero uno della Holding – un gran numero di clienti si accalcherà fuori dalle farmacie che, lo ricordiamo, a causa dell’epidemia hanno l’ingresso contingentato. Lascio immaginare la situazione delle prossime settimane, quando arriverà anche il caldo. Il rischio è quello di non offrire più un servizio ma un disservizio". Le preoccupazioni dei farmacisti non sono però soltanto di carattere logistico. Alla lunga, la rimodulazione dell’attività del Cup potrebbe avere anche ricadute di natura economica.

"Per questo servizio le farmacie hanno un rimborso residuale di 2,40 euro per ogni prenotazione – chiarisce Cimarelli –: una somma irrilevante. E in un momento di ingressi limitati, oltre a rischiare di far aspettare inutilmente un cliente, potremmo perderne altri, magari venuti per comprare medicine e spazientiti dalla lunga attesa. Insomma, in un momento difficile e con perdite che si aggirano intorno al 10/15% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, corriamo il pericolo di avere un ulteriore aggravio di costi senza corrispondenze sul fronte delle entrate". Alla luce di ciò, Cimarelli chiede la "convocazione di un tavolo" nel quale capire "come gestire una situazione comunicata il venerdì per il lunedì e senza certezze in termini di durata".