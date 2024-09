"Cup e punto prelievi trasferiti in viale Jolanda"

Avanti Cento denuncia l’ennesimo disservizio ospedaliero a discapito dei cittadini e dei dipendenti. "Ci è stato segnalato da fonti attendibili" dicono Beatrice Cremonini e Gerlando Bruno del Gruppo Avanti Cento "che il punto prelievi ed il Cup dell’Ospedale S.S. Annunziata di Cento verranno trasferiti fuori dalle mura del nosocomio centese". Il luogo individuato sarebbe l’ex centro vaccinale in Viale Jolanda, luogo che conta un numero non sufficiente di parcheggi considerati il numero di accessi giornalieri al centro prelievi di circa 200 utenti senza contare gli accessi al Cup. I pochi posti macchina presenti attualmente nella suddetta via sono in uso tra i residenti, i pendolari che per lavoro o scuola si spostano con autobus, coloro che si devono rivolgere alla Polizia Municipale e i donatori nonché volontari dell’AVIS. Se quanto riferito ad Avanti Cento fosse vero, sarà complicato per chi dovrà accedere alla succursale distaccata dell’ospedale per effettuare un prelievo o fare operazioni al CUP trovare un parcheggio, considerato che tali servizi ospedalieri si svolgono nelle prime ore della mattinata quando l’area di Viale Jolanda è al massimo del suo traffico. Auspichiamo che l’Ausl riveda tale decisione, qualora fosse veritiera, nel rispetto dei cittadini e di coloro che operano all’interno dell’azienda ospedaliera". Pronta la replica dell’Ausl che smentisce le illazioni sul taglio dei servizi: "In merito alle voci che circolano rispetto a presunti trasferimenti del Punto prelievi e del CUP dall’ospedale di Cento in altre sedi, l’Azienda precisa che non vi è alcuna intenzione di eliminare l’attività del Punto prelievi e dei Cup dall’ospedale Santissima Annunziata. Più in generale la possibilità dell’implementazione di nuovi servizi territoriali non andrà in alcun modo a detrimento di quelli ospedalieri".

l.g.