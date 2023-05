Cura del verde, ci pensano i giovani

Un progetto rivolto ai giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, conoscere nuove persone e ‘sporcarsi le mani’ per rendere il proprio territorio un posto migliore. Questo è ‘Ci sto affare fatica’ che si svolgerà nel Comune di Copparo dal 3 al 7 luglio e cui possono aderite ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. I partecipanti, divisi in gruppi di dieci, svolgeranno piccoli lavori di cura del verde, pulizia di strade e sentieri, tinteggiatura di panchine e staccionate, realizzazione di murales decorativi e così via. Ciascun gruppo sarà accompagnato da un tutor e da un adulto ‘tuttofare’ che trasmetterà le competenze tecnicheartigianali del lavoro sul campo. Le attività si svolgeranno tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. L’impegno sarà ripagato con un ‘buono fatica’ del valore di 50 euro da spendere negli ambiti principali della quotidianità (spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo libero). Anche ai tutor sarà riconosciuto un ‘buono fatica’ del valore di 100 euro. Le iscrizioni a ‘Ci sto affare fatica’ apriranno il 15 maggio sulla piattaforma www.cistoaffarefatica.it (per informazioni: 337-1145034 e 0532-208047). Le candidature per diventare tutor, rivolte a ragazzi tra i 22 e i 26 anni, possono essere presentate fino alle 13 del 18 maggio: la domanda dovrà essere inviata, insieme alla copia del documento di identità, a [email protected], o consegnata a mano all’Informagiovani in via Castelnuovo 10 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.