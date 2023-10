Cura della schiena e prevenzione della scoliosi: iniziativa a Copparo

È programmata per mercoledì, a Copparo, la Giornata per la cura della schiena e la prevenzione della scoliosi, offerta da Mea Scoliosis Foundation, con il patrocinio del Comune. Alla Galleria Alda Costa, dalle 16, si svolgeranno le attività rivolte ai bambini dai 3 ai 5 anni, con laboratori, spettacolo e screening medico gratuito per tutti coloro che, piccoli o adulti, vi si vorranno sottoporre. Metterà a disposizione la propria professionalità Salvatore Minnella, fisiatra dell’Istituto Ebasmmai, ricercatore ad Harvard e alla Sorbona e medico sportivo di calcio seria A. Mea Scoliosis, organizzazione internazionale non-profit che si occupa del benessere psicofisico dei bambini affetti da deformità vertebrali e scoliosi, è attiva a Copparo dal 2021. Per informazioni 0532-864619.