’Curare è un arte’, le opere di Palù ora sono in mostra

Dai secolari alberi di ulivi e dai caratteristici vicoli dei centri storici del Salento al Delta del Po alle atmosfere ferraresi, in una celebrazione delle due terre. Le opere di Pietro Palummieri, in arte Palù, sono un ponte ideale fra la Puglia, regione di origine, e Ferrara, città adottiva della famiglia che con i suoi scorci rivive nelle opere diventate un’esposizione permanente nei nuovi Polistudi Specialistici in viale Cavour 148. Se è vero che ‘Curare è un’arte’, titolo della mostra, le sculture, le ceramiche e i dipinti di Pietro Palummieri si incastonano alla perfezione nei corridoi dell’ambulatorio medico aperto dal figlio Francesco Palummieri e teatro di un vernissage partecipato da tanti amici e dall’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti. "Il bello crea benessere – ha detto Coletti – e avere la possibilità di disporre di autentiche opere d’arte in un ambiente di cura può fare la differenza, in quello che è il percorso terapeutico che può essere affrontato con una condizione psicologica differente".