Cure palliative a Cona Via all’ambulatorio che integra le due aziende

Collaborazione sempre più stretta tra le due aziende sanitarie per erogare servizi di qualità ai cittadini della provincia di Ferrara. Parte domani l’attività del nuovo Ambulatorio di Cure Palliative presso l’Ospedale Sant’Anna di Cona. Un servizio in più, nell’ambito della riorganizzazione della Rete delle Cure palliative di Ferrara, messa in atto dalla dottoressa Loretta Gulmini, direttrice dell’Unità operativa di Cure palliative, che sarà gestito da personale medico dell’Ausl e personale infermieristico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. L’ambulatorio, attivo 22 ore a settimana, seguirà pazienti con patologie, oncologiche e non, per i quali sia necessario attivare una terapia di controllo del dolore o eseguire prestazioni quali medicazioni, trasfusioni, posizionamenti di cateteri, sondini e altro. Ma darà anche supporto ai famigliari nella programmazione delle cure, nel supporto al paziente nonché nell’accettazione della diagnosi, tanto che nell’equipe oltre a medici ed infermieri è presente anche la figura dello psicologo. "Esprimo soddisfazione per questo nuovo progetto, che contempla una collaborazione stretta e attiva tra Azienda Ospedaliero universitaria e Ausl – commenta Monica Calamai, Direttrice generale delle due aziende sanitarie ferraresi -. Le cure palliative sono fondamentali per una dignitosa qualità di vita, e l’ampliamento dell’offerta anche all’Ospedale di Cona, con un ambulatorio all’avanguardia, rappresenta un passo avanti significativo. Si tratta di un ulteriore tassello nel più ampio lavoro di unificazione aziendale che sta procedendo speditamente". "Le normative nazionali e regionali tutelano il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alle terapie antalgiche e favorisce percorsi di accesso in fasi anche precoci di malattia – aggiunge Gulmini –. A questo fine si è provveduto alla riorganizzazione della Rete di Cure Palliative di Ferrara con ampliamento dei servizi territoriali, del personale medico e dei luoghi di cura: Ambulatorio, Hospice, assistenza domiciliare, consulenze ospedaliere e nelle strutture extraospedaliere. La Rete di Cure Palliative permette la presa in carico del malato e della sua famiglia". Nel territorio ferrarese sono già stati attivati i seguenti punti ambulatoriali all’interno delle Case della Comunità: Ferrara (Cittadella S. Rocco), Copparo (Casa della Comunità S.Giuseppe ), Cento (in Ospedale), Bondeno (Casa della Comunità F.lli Borselli), Portomaggiore (Casa della Comunità C.Eppi), Comacchio (Casa della Comunità S.Camillo), Codigoro (Casa della Comunità). Si aggiungono l’Ambulatorio ADO (in sede ADO via Veneziani Ferrara) e ora anche il nuovo Ambulatorio di Cona. Presso il quale opererà l’equipe composta dai seguenti professionisti: medici palliativisti dottoresse Loretta Gulmini, Daniela Scapoli, Giusi Di Donato e dottor Salvatore Alongi; Infemiere palliativiste Sara Poletti e Manuela Nardini, coordinate da Michela Lonardi.