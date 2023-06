Curriculum vitae, una carta vincente

Lavoro per Te mette in contatto le imprese che sono

interessate a valutare nuovi candidati e le persone che

stanno cercando lavoro in Emilia-Romagna. Se ti

iscrivi, oltre a consultare le offerte di lavoro e a

proporti per quelle che ti interessano, potrai anche

farti conoscere dalle imprese della regione iscritte a

Lavoro per Te. Sia che tu sia alla ricerca del primo

impiego, sia che tu voglia cambiare lavoro, Lavoro per

Te ti assisterà passo dopo passo nella compilazione

on-line del CV e della lettera, spiegandoti come

dovrebbe essere scritta ogni sezione con consigli

semplici ed esempi concreti. Una volta terminato,

potrai salvare CV e lettera per averli a disposizione

quando troverai un’offerta di lavoro o un’azienda che ti

interessa. Lavoro per Te ti permetterà non solo di

aggiornare lettera e CV ogni volta che vorrai ma anche

di gestire contemporaneamente fino a un massimo di 5

versioni differenti, tra cui scegliere in base alle diverse

offerte di lavoro che selezionerai dalla bacheca. Il

Curriculum è uno strumento importante per trovare

lavoro. Quando sottoponi la tua candidatura, un Cv

ben fatto e una lettera di presentazione convincente

possono moltiplicare le tue possibilità di essere preso

in considerazione. Per consigli e indicazioni su come

scrivere un curriculum e una lettera di presentazione in

modo corretto e, con qualche accorgimento, renderli il

più possibile incisivi, vai alla sezione dedicata al

Curriculum vitae. Se ti iscrivi, Lavoro per Te ti offre un

servizio personalizzato e continuativo per la creazione

e la gestione del tuo curriculum e della lettera, che ti

servirà anche a rendere facile e veloce la tua

candidatura alle offerte pubblicate sul portale.