Curtarello (Lega):: "Mettete in sicurezza l’incrocio pericoloso"

Mettete in sicurezza quell’incrocio. La richiesta è targata Ottavio Curtarello della Lega. Che raccolte e facendo proprie le sollecitazioni di cittadini ed utenti della strada, ed effettuato dei sopralluoghi, ha rivolto le sue attenzioni sulla pericolosità per la circolazione, veicolare o ciclopedonale che sia, che si riscontra all’intersezione con le vie Matteotti, Trieste e Tisi, a due passi dal centro di Argenta. Curtarello punta l’indice verso i rischi che si corrono in quel punto, e chiede che si metta mano ad interventi che li contrastino. Si tratta di un crocevia del traffico considerato tra i più critici della viabilità urbana, la cui posizione è aggravata da scarsa visibilità, e dalla velocità spesso sostenuta dei mezzi in transito. Spesso è teatro di numerosi sinistri, anche mortali. Una media di una trentina all’anno che annoverano, quando va bene, feriti e danni alle cose. In tutta risposta il vicesindaco, nonché assessore alla mobilità, Sauro Borea, nel condividere appieno la questione sollevata da Curtarello, e confermando che l’argomento va affrontato e risolto. n.m.