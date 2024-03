Curves alla ricerca di un nuovo(a) istruttore

Curves dei Cento, azienda leader nel settore del fitness femminile è alla ricerca di istruttrice o istruttore per inserimento nel proprio staff. Richiesto un diploma ambito sportivo, laurea scienze motorie indispensabile o attestati riconosciuti coni abilitanti, tesserino tecnico sportivo. Il turno di lavoro sarà part-time si sviluppa dal lunedì al venerdì, dalle 8-14 e dalle 14-20. La mansione prevede accoglienza clienti con ottima propensione alle relazioni interpersonali, capacità di valutare la forma fisica, gestione del circuito con spiegazione e assistenza negli esercizi. Inoltre, richiesta una buona conoscenza dei principali sistemi informatici e del pacchetto office, capacità di lavorare in gruppo, oltre motivazione, passione e serietà, essere automunito e residente nelle zone limitrofe. Il contratto di lavoro previsto sarà di un’assunzione per una collaborazione di un anno. La sede di lavoro è a Cento.