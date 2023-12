Cus, Cartiera Estense e Palasport. Passano le delibere urbanistiche

Un progetto da cinque milioni di euro per la riqualificazione del Cus; il via libera per l’allargamento di Cartiera Estense e Mag Mode e il via libera per costruire in deroga agli strumenti urbanisti vigenti il nuovo palazzetto di via Foro Boario. Passa tutto. La maggioranza vota a favore. Per alcune delibere – ad esempio quella per la riqualificazione degli impianti sportivi del Centro universitario di via Gramicia – si esprime favorevolmente anche la minoranza. Perché, premette il consigliere dem, Davide Nanni, "noi non votiamo aprioristicamente contro tutte le delibere: ma le valutiamo caso per caso". Sul centro universitario sportivo anche per una forma di affezione personale, Nanni vota a favore. È il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Nicola Lodi, prima di esporre le delibere nel merito, fa una considerazione di contesto. "Spesso si contesta, nel corso delle votazioni di queste delibere che rappresentano delle deroghe agli strumenti urbanistici vigenti – così Lodi – l’assenza del Pug. Non c’è ancora, ma noi in poco tempo realizzeremo uno strumento urbanistico che disegnerà la Ferrara del futuro, le amministrazioni precedenti ci hanno messo undici anni per stilare Psc e Rue". Nel merito, il numero due della giunta spiega a chiare lettere che "si tratta di atti importanti, con i quali si autorizzano le aziende a fare azioni che contribuiscono all’economia del territorio. Ed è per questo che a mio modo di vedere il Consiglio dovrebbe votare unitariamente a favore. Chi si prende la responsabilità di giustificare alle attività economiche eventuali dinieghi?". La domanda resta lì, appesa al voto che alla fine dà l’assenso a tutte le richieste di costruzione in deroga. Ma è sulla realizzazione dell’impianto in via Foro Boario, che peraltro ha beneficiato di un ingente somma dal Pnrr. "Differentemente da altri contesti – ammette il capogruppo del Pd, Francesco Colaiacovo – sullo sport l’amministrazione è riuscita a cogliere un’opportunità. Il problema di questo palazzetto è l’ubicazione: realizzare una struttura della portata prevista in quel quadrante di citt, genererà indubbiamente grandi disagi al traffico e alla viabilità. Non c’è una visione d’insieme. Motivi per i quali siamo contrari".

f. d. b.