’Custodia del Creato’ e ambiente. Incontro e messa con il vescovo

Si terrà domani a Monticelli di Mesola l’appuntamento denominato "Semi di pace e di speranza tempo del creato 2025. Giornata diocesana per la custodia del creato". Il programma prevede alle 18 il ritrovo presso la chiesa parrocchiale di Monticelli dove ci saranno gli interventi di Carlo Ragazzi, presidente del Consorzio Uomini di Massenzatica, dell’agronomo Sergio Guidi e quello di Marta Villa, antropologa dell’Università di Trento. A seguire la visita al Bosco dei Patriarchi e al Frutteto dei Patriarchi "due luoghi - precisa Ragazzi - creati e voluti per preservare la biodiversità con alberi e piante da frutto che rischiano di scomparire per sempre. Abbiamo una quindicina di piante da frutto di fichi, melograni, mele e pere con varietà che per le loro caratteristiche non hanno alcun valore commerciale ma che invece sono memoria di com’erano queste piante da frutto un tempo. Preservarle è un obbligo morale e un dovere, come Cum - conclude il presidente - che ci siamo imposti verso i nostri giovani". Alle 19,15 si svolgerà la santa messa presieduta da monsignor Gian Carlo Perego arcivescovo di Ferrara-Comacchio e Abate di Pomposa ex a seguire l’apericena del contadino. Un’iniziativa molto importante per ottenere la biodiversità, sempre più importante in un mondo dove i temi ambientali sono fondamentali.

c. c.