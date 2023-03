Cutro, flash mob in piazza "Basta stragi del mare, apriamo i canali legali"

Sono scesi in piazza del Municipio per dare voce a chi non ce l’ha più, se mai ce l’ha avuta in passato. Gli appartenenti a Rete Pace Ferrara, con alcune foto giganti di bambini e giovani morti nel tragico naufragio avvenuto a poche centinaia di metri dalla costa di Cutro, hanno partecipato a un flash mob di denuncia. Di domande cui si aspettano di ricevere risposte. "Siamo di fronte all’ennesimo naufragio – hanno sottolineato – , con 67 morti accertati, tra i quali molti bambini: una tragedia annunciata". Poi le richieste concrete: "Chiediamo ancora con più forza – hanno sottolineato – che siano aperti canali legali e sicuri d’ingresso in Europa e che siano evacuati i campi di detenzione in Turchia e in Libia". Ma non solo. "Italia ed Europa mettano in mare missioni di soccorsi istituzionali e che le Ong possano operare".