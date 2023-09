Cyberbullismo in commissione consiliare. L’appuntamento è per il 5 ottobre

Una commissione consiliare dedicata alle tematiche del cyberbullismo. Ad avanzare la richiesta in consiglio comunale, sono stati i consiglieri di Ferrara Cambia, Massimiliano Guerzoni e Marco Vincenzi. Tre i relatori invitati a trattare la delicata tematica, il prossimo 5 ottobre, ci saranno l’assessore alle Politiche giovanili Micol Guerrini, che presenterà l’esperienza e l’azione finora messa in campo dall’amministrazione e i progetti per il futuro, assieme a Sabina Tassinari, responsabile dell’Ufficio adolescenti e nuove generazioni del Comune; ed un rappresentante della polizia postale che, come appartenente alla sezione operativa della sicurezza cibernetica, illustrerà gli aspetti giuridici ed i risvolti di questo fenomeno nel territorio ferrarese.