Cyberbullismo, oggi commissione

E’ convocata per oggi la commissione informativa sul cyberbullismo richiesta dai consiglieri comunali di ’Ferrara cambia’. "Una bella occasione per ascoltare chi, in qualità di relatore ed esperto di questo problema sociale, porterà la propria esperienza in aula consiliare fornendo notizie utili agli amministratori e alla cittadinanza", spiegano i consiglieri Massimiliano Guerzoni e Marco Vincenzi. Tre i relatori l’assessore alle Politiche giovanili Micol Guerrini; Sabina Tassinari, responsabile dell’Ufficio Adolescenti e Nuove Generazioni del Comune e un rappresentante della Polizia Postale.