Cyberbullismo, studenti a lezioni dai carabinieri

Prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, della violenza di genere e dell’abuso di sostanze. Sono questi i temi affrontati nel ciclo di incontri con gli studenti che hanno preso il via nei poli scolastici superiori ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi e ‘Guido Monaco di Pomposa’ a Codigoro. A salire ‘in cattedra’ i carabinieri della Compagnia di Comacchio. Gli appuntamenti si inseriscono nell’ambito delle iniziative di promozione della ‘Cultura della legalità’, organizzate annualmente dal Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, ed in ottemperanza al protocollo di intesa per la prevenzione del bullismo e della devianza giovanile promosso dalla Prefettura di Ferrara. Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Comacchio, tenente colonnello Luca Treccani, e i comandanti delle Stazioni di Codigoro e Lido degli Estensi, luogotenenti Giovanni Guagliumi e Francesco Mutri, durante le prime conferenze hanno fornito agli studenti delle classi prime e seconde degli istituti tecnici e dei Licei, particolarmente attenti ed interessati alle tematiche trattate, gli strumenti informativi per conoscere, prevenire e difendersi in particolare dai pericoli della rete e dall’utilizzo dei social network. Un ciclo di incontri particolarmente importante, dunque, che tocca tematiche grande attualità.