"Da 29 a 52 telecamere, il capoluogo è sicuro. Adesso vogliamo estenderle alle frazioni"

In pochi anni a Cento si è passati da 29 telecamere per il controllo del territorio a 52, ma non è ancora finita: il Comune vuole estendere la videosorveglianza nelle frazioni. Ad annunciarlo l’assessore alla Sicurezza Mario Pedaci in prima linea per innalzare il livello di sicurezza del Comune. L’obiettivo è quello di migliorare anche livello tecnologico delle telecamere per permettere alle forze dell’ordine di effettuare indagini e verifiche sempre più accurate. La sicurezza passa anche dal progresso, non solo dal numero degli uomini a disposizione (altro elemento imprescindibile). Ma ecco il progetto dell’amministrazione comunale spiegato nel dettaglio: "Prosegue l’implementazione della videosorveglianza che l’Amministrazione Accorsi ha messo in atto sin da proprio insediamento", esordisce l’assessore Pedaci. E fa il punto della situazione: "Ad oggi è stato quasi raddoppiato il numero totale delle postazioni di videosorveglianza, da 29 a 52, provvedendo inoltre alla manutenzione e sostituzione delle videocamere più vecchie. È stato anche aumentato notevolmente il livello di tecnologia utilizzata, infatti sono già presenti sul nostro territorio 5 Targasystem che oltre a permettere di controllare in tempo reale la presenza di revisione e di assicurazione, oltre a garantire un più accurato ed efficace controllo del territorio". Avere apprecchiature al passo coi tempi diventa fondamentale: "È stata completamente rinnovata la tecnologia di gestione delle immagini – prosegue l’assessore alla Sicurezza Pedaci – per consentire l’aumento di flusso delle stesse e per permetterne un migliore utilizzo. È poi in corso la valutazione preliminare per il posizionamento di ulteriori telecamere sulle frazioni per cui dapprima si faranno degli incontri con le Consulte per ascoltare le richieste di chi vive il territorio e successivamente si procederà ai sopralluoghi della Polizia Locale e dei Carabinieri della Stazione di Cento, per individuare fra quelle proposte le postazioni di videosorveglianza che hanno le caratteristiche idonee per essere proposte all’approvazione della Prefettura" L’assessore alla Sicurezza Pedaci sottolinea che l’amministrazione vuole assolutamente mantenere gli impegni presi prima delle ultime elezioni e raccontati nel programma di mandato: "Si conferma quindi la grande attenzione che l’Amministrazione Accorsi ha avuto sin dal proprio insediamento, ovviamente nei limiti delle proprie competenze istituzionali, sul tema della sicurezza urbana".

Matteo Radogna