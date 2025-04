Da 40 anni nel segno del Lions. Ed è festa

Ha quarant’anni ma non li dimostra. Ieri sera nella splendida sala consiliare si è svolta la festa del quarantennale di fondazione del Lions Club Portomaggiore-San Giorgio. E’ stata una parata della classe dirigente portuense del passato e contemporanea, con ospiti illustri, a cominciare dal prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, Teresa Filippini (vice governatore lionistico), il direttore di Conserve Italia Antonello Chessa, il consigliere regionale Marcella Zappaterra.

Inoltre l’intera giunta e i sindaci di Portomaggiore in auge dalla fondazione del Club a oggi: William Barbieri, Aurelio Pariali, Gian Paolo Barbieri e Dario Bernardi. Il comandante della Compagnia dei carabinieri capitano Raffaele Tufano accompagnato dal nuovo comandante della stazione maresciallo Chiara Fantauzzi, oltre al rappresentante lionistico di Argenta, Alberto Vistoli. Il prefetto ha lanciato la proposta di collaborazione in caso di necessità. Gran cerimoniere della serata è stato Paolo Bruni, uno dei soci fondatori e primo presidente. Il segretario Gilberto Basaglia ha proiettato un video che ha ripercorso le fasi salienti dell’attività del Lions Club e i presidenti che si sono alternati in questi quarant’anni. Il Lions ha una data di nascita, il 18 aprile 1986, Bruni all’epoca aveva 26 anni ed era il più giovane presidente del distretto. "Nei primi due anni – ha ricordato – organizzammo dei service che ai giorni nostri non sarebbe più possibile mettere in campo. E’ stato uno scatto d’orgoglio di vita culturale. L’acquisto dell’ascensore speciale per l’ala dei pazienti non autosufficienti del Centro Terza Età, che fu inaugurato alla presenza del presidente del Consiglio Giulio Andreotti, è quello di cui andiamo maggiormente orgogliosi". Tra i testimonial che sono stati ospitati a Portomaggiore ha ricordato Vincenzo Muccioli, i giornalisti Bruno Vespa e Franco Di Mare, Vittorio Sgarbi e tanti altri.

La presidente Greta Bruni ha ricordato alcuni dei service più rappresentativi: i giardini terapeutici a servizio degli anziani, il Centro di aggregazione giovanile, il parco giochi Mafalda Favero, il recupero e il restauro del santuario dell’Olmo. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati dei riconoscimenti alla memoria di due presidenti benemeriti: Mario Fabbri e Orio Malagoni, ritirati dai familiari. Fabbri era vice primario nel reparto di pneumologia del Sant’Orsola e ha sempre avuto un occhio di riguardo per i pazienti portuensi. Malagoni è stato direttore della Colombani, stabilimento di trasformazione della frutta. Tra i suoi allievi Antonello Chessa, direttore di Conserve Italia, che ha ricordato che il primo colloquio di lavoro è stato con lui. "Ho lavorato vent’anni sotto la sua ala, ho imparato molto dai suoi insegnamenti". Paolo Bruni ha approfittato del quarantennale di fondazione per un’anticipazione: la proposta di intitolare alla memoria di monsignor Guido Marchetti, per oltre vent’anni arciprete, uno spazio pubblico a Portomaggiore. A suo merito il Centro terza età, il meraviglioso organo a canne e tante opere meritorie, prima di trasferirsi alla curia di Ravenna dove ricoprì l’incarico di vicario dell’arcivescovo e responsabile organizzativo.