Da 61 anni insieme. Una coppia da record

CENTO

Si guardano ancora con gli occhi innamorati di un tempo, immutato anche se sono passati tanti anni e sui visi i segni di 61 anni vissuti intensamente, dei quali una settantina, insieme. E’ la storia di Arrigo Filippini, classe 1937 e Giovanna Resca, classi 1938 che sono riusciti a tagliare un traguardo importante per tante coppie moderne, irraggiungibile, che le figlie Mirella e Maria hanno voluto fargli festa.

"I nostri genitori si sono conosciuti in piazza Guercino il giorno della processione della Madonna della Rocca e la banda cittadina che suonava – racconta Mirella Filippini - Salutandosi si sono dati appuntamento alla domenica pomeriggio. E da lì non si sono più lasciati. Sono passati una settantina di anni. Si sono sposati il 16 novembre 1963, hanno dunque festeggiato le nozze d’oro e di recente le nozze di diamante ma ci è sembrata una bella cosa, in occasione dei tradizionali festeggiamenti della Beata Vergine della Rocca, farli tornare indietro nel tempo".

Un anniversario del primo incontro, di quelle anime gemelle da trovarsi in un battito di ciglia e dar vita ad amori così forti da durare nel tempo e superare le tante difficoltà della vita.

"Abbiamo realizzato una giornata di festa durante la quale hanno potuto rievocare il primo incontro, trovando anche la banda e festeggiare con amici e parenti – prosegue la figlia - Era un loro desiderio ricordare quell’incontro e il giorno della festa, i loro sguardi dicevano davvero tutto. Ci tenevano davvero tanto, così io e mia sorella abbiamo organizzato tutto. Il loro è un traguardo difficile da raggiungere per tantissimi motivi e di certo, coppie come questa, per i giovani d’oggi".

l.g.