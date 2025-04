"Da anni otteniamo finanziamenti. E’ un merito dell’amministrazione"

"Se le “scelte irresponsabili” sono quelle di riuscire a intercettare con cadenza regolare bandi e finanziamenti provinciali, regionali, nazionali ed europei, allora siamo orgogliosi di “essere irresponsabili” e continueremo a lavorare in questo modo. I lavori all’area Duomo daranno lustro al centro storico e alle attività, e miglioreranno la vita del paese". Non ci stanno il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi, alle critiche mosse dal consigliere di Bondeno in Testa, Marcello Parmeggiani, in relazione alle opere di rifacimento della nuova area Duomo, finanziate anche grazie a un bando vinto dall’Ente.

"Riuscire a intercettare risorse da fonti esterne, che alleggeriscano la pressione sulle casse comunali, è un grande valore aggiunto della nostra amministrazione – prosegue il sindaco Saletti –. Probabilmente il consigliere si è dimenticato del finanziamento da 5 milioni di euro con fondi europei che non più di sei mesi fa ci siamo aggiudicati per la realizzazione ex novo della Circonvallazione Ovest – aggiunge ancora Saletti –, dopo un lavoro dell’amministrazione condotto a tutti i livelli istituzionali. Si tratterà di una nuova strada che permetterà di togliere il traffico pesante dalla zona più popolosa della città e consentirà di rendere più veloce e sicuro lo scambio delle merci e il transito dei pendolari.

In ultimo, parlare di “deviare i fondi su un’altra programmazione”, come detto dall’opposizione, è anche sintomo di scarsa conoscenza amministrativa, in quanto sarebbe tecnicamente impossibile spostare i fondi vincolati per il rifacimento dell’area Duomo su altre questioni".