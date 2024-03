Da Antonioni a Luchino Visconti. Il cinema neorealista a Ferrara

Il Fotoclub presenta ‘Il cinema neorealista a ferrara’ una conferenza a cura di Paolo Micalizzi che sarà ospitata stasera alle 21 nella sala della Musica (via Boccaleone 19). Il critico e storico del cinema ha dedicato diversi studi alle pellicole girate sul nostro territorio. Il riferimento è, oltre alle sue monografie dedicate ad alcuni autori, ai libri ‘Al di qua e al di là delle nuvole’. Ferrara nel cinema’ (2004) e ‘Là dove scende il fiume. Il Po e il cinema’ (2010), entrambi pubblicati da Aska editrice-Firenze. Sono libri in cui vi è ampio riferimento anche ad alcuni film che Micalizzi tratterà nella sua conversazione. Fra essi ‘Ossessione’ (1943) di Luchino Visconti che diede origine al Neorealismo italiano, ma anche il documentario ‘Gente del Po’ (1943-1947) che Michelangelo Antonioni (foto) girava nei dintorni del territorio in cui avvenivano le riprese del regista milanese. In ‘Ossessione’ Visconti racconta una vicenda sul sottoproletariato nella valle padana imperniata su un vagabondo che diventa l’amante della moglie del proprietario di una locanda del Polesine e che su istigazione di lei poi uccidono dando origine ad una situazione che finirà tragicamente. ‘Gente del Po’ invece racconta il viaggio sul grande fiume di un barcone che trasporta cereali e che al contempo è la casa della famiglia di chi lo conduce. Sono due

opere quelle citate di cui Micalizzi farà vedere alcune sequenze insieme ad altre che fanno parte del tema ‘Il neorealismo nel cinema ferrarese’.