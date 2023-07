Da area di degrado a parcheggio "Così l’abbiamo recuperato"

Dove prima c’era un luogo di degrado, con una fabbrica abbandonata spesso frequentata da vagabondi e delinquenti, ora c’è un importante progetto di riqualificazione voluto fortemente dalla giunta Accorsi. Verrà infatti realizzato un nuovo deposito degli autobus di linea. I lavori stanno proseguendo spediti. Il sindaco Edoardo Accorsi è soddisfatto di come sta sorgendo l’opera: "Sono andato a verificare l’andamento del cantiere in via del Curato, che ci permetterà di avere nel 2024 nuovamente un parcheggio per le corriere di linea che svolgono il servizio a partire da Cento". Il primo cittadino ci tiene a sottolineare la paternità del progetto: "Un intervento, realizzato con privati, molto importante che abbiamo sbloccato non appena insediati nel dicembre 2021 attraverso l’approvazione dell’ultimo stralcio del Piano della Ricostruzione. Piano che, purtroppo, era fermo da più di un anno. Un lavoro che ci ha permesso di riqualificare un’intera area della nostra città completamente abbandonata da decenni. È stata demolita una vecchia fabbrica abbandonata che, negli anni, ha creato non pochi problemi di sicurezza, oltre che di decoro e degrado. In più, dopo tanto tempo, potremmo liberare l’area della zona artigianale di Renazzo dalle corriere". Un progetto atteso che il Comune ha voluto realizzare: "Una cosa che le tante attività della zona chiedevano a gran voce da troppo tempo – prosegue il primo cittadino Accorsi –, così come miglioreranno le condizioni di lavoro dei tanti autisti che di notte, come di giorno, erano costretti a lavorare in una situazione quantomeno poco piacevole. Andiamo avanti nel lavoro di rilancio della nostra città, un passo alla volta, insieme".

Laura Guerra