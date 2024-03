Da Argenta un carico per la popolazione ucraina

ARGENTA

La guerra in Ucraina continua a infuriare, sono ormai due anni dal ritorno in Europa di un conflitto di aggressione che sta pagando, duramente, la popolazione. Ad Argenta la solidarietà non va in vacanza nel periodo pasquale. La comunità argentana due anni fa ha risposto come è abituata a fare da sempre: accogliendo chi scappava dalle bombe e dalla guerra. Oggi Argenta non ha perso l’attenzione su quelle terre martoriate, e questo soprattutto grazie al lavoro, continuo dal primo giorno, della fondazione "Aiutiamoli a vivere".

A febbraio la fondazione ha organizzato la sedicesima missione per portare in Ucraina aiuti umanitari di qualsiasi tipo: cibo, abbigliamento, medicinali, quello che serve a chi oggi ha perso tutto e necessità di qualsiasi cosa. A partire insieme al gruppo, come sempre anche i volontari argentani Lino Dal Monte e Paolo Bottoni, meritandosi l’elogio del sindaco di Argenta, Andrea Baldini.

"Il ringraziamento che vogliamo fare ai volontari di ’Aiutiamoli a vivere’ è grande – ha sottolineato il primo cittadino – , e lo faccio a nome di tutti gli argentani. Sappiamo che siete già all’opera per il prossimo viaggio, e che starete sempre vicino a chi oggi ha bisogno".

f.v.