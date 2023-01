Da Astor Piazzolla a Ennio Morricone Rivisti in chiave pop

Il Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara ospiterà oggi, alle 20.30, un concerto del violinista Alberto De Meis, per la prima volta nella nostra città. Un violinista naif, come ama definirsi, a cui piace contaminare la musica, mantenendo una base classica, con un tocco moderno, dal pop al folklore. Eseguirà brani di Astor Piazzolla, colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota, per poi passare a composizioni folkloristiche e a celebri brani di autori classici. Tra questi la Danza delle spade di Aram Khachaturian, Il Concerto di Aranjuez di Joaquin Rodrigo, la celeberrima Czardas di Vittorio Monti, spesso rivisitati in chiave pop. Un programma che si annuncia di forte impatto d’ascolto, grazie alla scelta di un repertorio crossover comunicativo e immediato, in grado di coinvolgere il pubblico senza barriere di genere musicale. Alberto de Meis ha iniziato a suonare il violino all’età di otto anni, al Conservatorio Alfredo Casella de L’Aquila, dove si diploma nel 1988. Inizia subito la sua attività concertistica con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, I Solisti Aquilani e l’Ensemble Barattelli. Nel 1989 si trasferisce a Salisburgo per frequentare il Corso Superiore di perfezionamento al Mozarteum con Ruggero Ricci, Hermann Kienzl, Lukas Hagen (violino) e Michael Gielen (Orchestra Soloist), ottenendo poi il diploma.

La sua attività si è realizzata tra gli altri in Giappone (esibendosi alla Tokyo Opera City, all’Osaka Symphony Hall, al Yokohama Teatro Minato-Mirai Hall, alla Sapporo Concert Hall Kitara e al Motion Blue Yokohama), negli Usa nella Russian Tea Room di New York e nelle Filippine. In Italia ha suonato come primo violino con artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Carlo Bergonzi e Katia Ricciarelli. Più volte ospite Rai e di Tv Capodistria, ha inciso per Sico Records vari Cd con l’Alberto De Meis Quintet e

da solista (Alberto De Meis e Alberto De Meis Remaster). Biglietto posto unico 10 euro in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara negli usuali orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato

ð 0532202675. Vendita on line: https:www.teatrocomunaleferrara.iteventseventrecital.