Da Bach a Händel tra le navate. La prima nota i mottetti di Palestrina

Oggi, alle 21, Il Coro Polifonico Santo Spirito, diretto dal Maestro Francesco Pinamonti, sarà ospite a Mantova per un concerto che si svolgerà nella Chiesa Parrocchiale di Formigosa.

In programma ci saranno musiche di Pier Luigi da Palestrina, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel. Il Concerto, a ingresso gratuito, sarà diretto dal Maestro Francesco Pinamonti, alla guida del Coro Polifonico Santo Spirito di Ferrara, accompagnato all’organo dal Maestro Thomas Gelain. Il programma prevede, in apertura, le musiche di Palestrina con l’esecuzione della Missa Sicut Lilium Inter Spinas, Il mottetto omonimo a cinque voci, tratto dalla prima serie di mottetti di Palestrina, Liber primus motettorum, pubblicata a Roma nel 1569 e due capolavori universalmente riconosciuti come vette della polifonia rinascimentale: i mottetti a quattro voci Sicut Cervus/Sitivit Anima Mea e Super Flumina Babilonis.

A seguire si potranno ascoltare alcuni brani corali di opere celeberrime, quali il “Magnificat in Re maggiore” di J.S. Bach e il “Messia HWV 56” di G.F Haendel. Una serata imperdibile, che offrirà al pubblico l’occasione di lasciarsi trasportare dalle pure armonie di Palestrina e dalle magnifiche sonorità barocche di Bach e Händel, capaci di evocare la bellezza infinita e la profondità spirituale dell’animo umano. Johann Sebastian Bach è uno dei più grandi compositori nella storia della musica. È considerato uno dei massimi maestri di forme musicali come il canone, la cantata e la fuga.