Da Balasso a Safonov, una rassegna da ridere

Tutto pronto per la settima stagione di SipariOstellato, progetto speciale ideato e diretto da Massimiliano Venturi che dal 2017 ha visto il Teatro Barattoni affermarsi come uno degli spazi più dinamici e attrattivi della provincia ferrarese. Il programma di quest’anno offrirà una selezione di alcuni tra i più grandi protagonisti della comicità e del teatro d’autore, tra anteprime nazionali ed esclusive territoriali. Due le sezioni del cartellone: quella serale, che consta di tre spettacoli e si aprirà il 20 gennaio, e Junior! A teatro con mamma e papà, che inizierà il 19 novembre e che tra gennaio e febbraio proporrà altri due titoli. La stagione del Barattoni si apre il 20 gennaio con lo spettacolo Dizionario Balasso (colpi di tag), di e con Natalino Balasso. Ci sarà un grande libro al centro del palco: al suo interno troveremo oltre duecentocinquanta lemmi incolonnati come in un dizionario. È un libro che Balasso consulterà col pubblico, pieno di parole in cerca di definizione. Ma non saremo noi a cercare le parole, saranno le parole a trovare noi. Ciò che governa lo spettacolo è la parola "definizione"; questo termine sarà disinnescato e raccontato, perché la definizione è ciò che ci fa vedere il mondo in maniera distorta, che ci fa credere che la Verità sia una sentenza "definitiva". Quella di Arianna Porcelli Safonov il 10 febbraio sarà poi un’anteprima nazionale, con il debutto del suo nuovo Alimentire. Lo spettacolo è dedicato al grosso guaio in cui si è ficcata l’alimentazione: quello di diventare una tendenza a cui si aderisce con tutti i peggiori difetti che si possano mostrare in pubblico. C’è la frustrazione di non saperne abbastanza, la certezza che verremo umiliati dallo chef semidio e dalla sua carta, che non si chiama più menù ma carta, e che ha la stessa giovialità di un saggio di chimica nucleare ma costa di più. Infine, il 16 marzo, Valerio Aprea sarà protagonista di Aspettando l’apocalisse, uno spettacolo scritto per lui da Makkox. Per la prima in scena al Teatro Barattoni un attore poliedrico dallo stile personalissimo, che porta sia sul palco che in alcune delle più importanti produzioni televisive e cinematografiche degli ultimi anni.

Franco Vanini