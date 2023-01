"Da bancario a regista, ora racconto il paese"

Bancario per 39 anni, uscito insieme ad altri 350 colleghi, per le note vicende della Carife, una gioventù con la passione per la pittura, avendo come maestro uno dei più grandi pittori del Delta ovvero Mario Capuzzo, poi quella per la fotografia, del canto e della direzione del coro, con un’apparizione su Rai Storia, il suonare l’organo durante i matrimoni, per mettere via qualche soldino, mentre frequentava le Superiori, a Pomposa quando si celebravano anche tre matrimoni in un sabato. L’esplosione successiva per la telecamera e le riprese, con strumenti sempre più professionali, del suo amato Delta, della storia, del "narrare", sempre con la telecamera in spalla, le vicende del territorio di cui si sente parte e portavoce. E’ Maurizio Occhi, 63 anni che somma in sè tutte queste qualità, mettendole sempre a disposizione della propria comunità ed abita a Pontemaodino, di Codigoro. Una figlia di 34, Francesca, laureata in fotografia di beni culturali a Urbino, l’altro più giovane, Lorenzo che si sta ta laureando in Agraria, doni della moglie Susy, sposata nell’89. "Lo faccio per passione e soprattutto, perché credo che le persone, se hanno qualche talento, ammesso ne abbia - aggiunge con modestia - devono mettere le loro qualità a disposizione della comunità, perché credo sia importante essere solidali con le persone, cercare di volersi bene e spesso di superare delle piccole divisioni, frutto, a volte, della incapacità di ascoltare, rispetto ad ostacoli veri". Uno dei suoi dipinti, una Madonna Addolorata fu esposta al santuario Capuccini, scelta dal maestro Remo Brindisi "ma poi - sorride - quando andai a recuperarla non la trovarono, sparita". Dopo essersi salvato per miracolo, quando finì con l’auto contro un platano al ritorno di un appuntamento culturale, e mesi di ospedale, dono una pala per un altare di 1,80 per 1,40 metri, alla chiesa del Sant’Anna. Un’altra grande passione è costruire presepi a grandezza naturale. Prima su palafitte sul canale Galvano e poi spostati a terra, la particolarità dei suoi personaggi è che indossano gli abiti e propongono mestieri di 100 anni fa. "Credo - conclude Maurizio - che un popolo non debba mai dimenticare la propria storia, anche quella recente, perché solo così avrà un futuro, assieme a Dio".

cla. casta.