Da Beethoven a Rachmaninov,. Castaldo suona i brani dei giganti

Bal’danza propone due concerti per pianoforte. Oggi, alle 20, nel salone d’onore della Pinacoteca Nazionale, avrà inizio l’annuale rassegna ‘Artisti cioè Amici’. Il primo concerto con il pianista bolognese Michele Castaldo che ci proporrà brani di Beethoven, Chopin e Rachmaninov. Gli altri due concerti in novembre sempre nel Salone della Pinacoteca Nazionale. Ingresso con biglietto della Pinacoteca: per Soci di Bal’danza ridotto a 2 euro. Domenica, alle 10.30 al Ridotto del Teatro, Martina Frezzotti ci proporrà “Dedicato a Fanny Hensel-Mendelssohn”, recital dedicato alla pianista e compositrice tedesca, nota per essere stata la sorella del più noto compositore Felix Mendelssohn.