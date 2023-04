Da bilancione a bar abusivo: finisce nei guai

Una persona sanzionata perché, senza autorizzazione, svolgeva attività di somministrazione di cibi e bevande alcoliche. E tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. È questo il bilancio del servizio di controllo sul territorio, svolto domenica scorsa, dai carabinieri della Compagnia di Comacchio. Ma andiamo con ordine. Nell’ambito dei controlli, i militari della Stazione locale sono entrati in un ‘bilancione’ lungo la strada Foce. All’interno del capanno da pesca hanno sorpreso un 75enne ferrarese, noto agli uffici di polizia, che stava esercitando abusivamente l’attività di somministrazione di cibi e bevande alcoliche, in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Durante le verifiche, gli uomini dell’Arma hanno anche identificato dodici clienti. Nei confronti dell’esercente abusivo è stata disposta l’immediata cessazione dell’attività e sono state elevate sanzioni amministrative, ai sensi della normativa sull’igiene, sanità e pubblica sicurezza, per un importo complessivo di 2.000 euro. Sempre nelle serate e nelle notti del lungo ‘ponte primaverile’ legato alla festività del 25 Aprile, le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio, hanno effettuato numerosi posti di controllo lungo le vie cittadine, al fine di prevenire le cosiddette ‘stragi del sabato sera’, effettuando accurati controlli anche con gli etilometri, per scongiurare la circolazione di conducenti in stato di ebbrezza e garantire la sicurezza lungo le strade. L’attività ha portato al ritiro di tre patenti di guida e alla denuncia in stato di libertà di altrettanti utenti della strada, che sono stati sorpresi alla guida delle proprie automobili con tassi alcolimetrici superiori al consentito.

Una 26enne ravennate è stata sanzionata perché al test è risultata positiva con un tasso superiore a 0,8 gl, mentre è andata molto peggio ad un 46enne ferrarese ed un 34enne bolognese, colti alla guida con tasso superiore a 1,5 gl che, oltre a comportare il ritiro della patente e la denuncia di natura penale, prevede anche la confisca del veicolo. Durante il week-end sul litorale, che ha visto un notevole afflusso di turisti, vacanzieri e visitatori, si sono registrati anche tre furti su automobili. Due casi si sono verificati a Lido di Spina: vittime un 30enne milanese ed un 62enne tedesco, derubati di macchina fotografica, tablet, ed altri oggetti di valore che si trovavano nell’abitacolo della loro vettura; ad un 50enne camperista mantovano in sosta a Mesola, invece, sono state rubate due mountain bike ed un generatore elettrico che erano collocati sul portapacchi del mezzo.

