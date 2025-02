"Da biogas a biometano. Chi ci salva dalla centrale?"

Sulla trasformazione dell’impianto da biogas a biometano, a Ca’ Bianchina, il Gruppo Tutela Ambientale contesta le rassicurazioni di Franco Ferrario, amministratore delegato della centrale: "Ha erroneamente sostenuto – attacca il protavoce Marco Falciano – che ’non ci sarà nessun nuovo impianto’ ma, al contrario, il progetto prevede proprio la realizzazione di un nuovo impianto biometano al posto dell’attuale assetto produttivo di biogas. Tale conversione comporterebbe un aumento di oltre il 30% dei sottoprodotti conferiti e che verranno poi destinati all’utilizzo agronomico, con notevole peggioramento dell’impatto ambientale connesso all’attività produttiva, sia in termini di CO2 emessa dai migliaia di mezzi pesanti asserviti al biogas, sia in termini di inquinamento odorigeno e da nitrati, proliferazione di insetti e parassiti, aspetti già lamentati come intollerabili dalla comunità locale". Falciano si spinge oltre: "Ferrario cerca invano di sedare le legittime preoccupazioni dei cittadini di Vigarano, ma dimentica di dichiarare come, dal 2013 al 2020 Ca’ Bianchina abbia superato i limiti quantitativi di sottoprodotti autorizzati, che dovevano essere limitati a 17.000 tonnellate/anno, mentre è arrivata ad utilizzarne oltre 25.000 tonnellate/anno, in piena violazione dell’AUA, senza che nessuna sanzione venisse contestata alla società. Allo stesso modo, Ca’ Bianchina non ha mai adempiuto a quanto previsto nel contratto di insediamento stipulato col Comune di Vigarano, mancando di corrispondere le dovute compensazioni ambientali pari a 25.000 euro all’anno, per una somma complessiva di 300.000 euro ancora insoluta, a pregiudizio dell’ambiente e della vivibilità del territorio, che infatti risulta fortemente pregiudicato da tale impattante attività". Falciano sottolinea il problema viabilità: "Come se non bastasse, la società negli anni ha mancato di provvedere alla manutenzione delle strade utilizzate dai mezzi pesanti adibiti a trasporto delle materie prime, tanto che oggi risultano interdette al traffico veicolare e, stando alla perizia svolta dal CTU, occorrerebbe oltre un milione di euro per il suo rifacimento. Non si può affermare in buonafede che la trasformazione del biogas in biometano ’migliori la sostenibilità ambientale’ in quanto l’impatto dovuto a tale modifica sostanziale sarebbe nettamente superiore rispetto al precedente assetto. Il tentativo di far leva sulle ’nuove opportunità di impiego’ derivanti dall’eventuale riconversione dell’azienda è risibile, considerato che ad oggi nell’impianto sono impiegati solamente due dipendenti".

Claudia Fortini