"Da bravo artista . Ovadia non confonda aggressori e aggrediti"

nel passato, non ho mai visto governi o amministrazioni di Sinistra nominare qualcuno che non sia appartenuto al proprio credo politico. Al contrario, l’attuale amministrazione di Centro - Destra di Ferrara ha dimostrato grande valore democratico nominando Moni Ovadia direttore del Teatro Comunale di Ferrara, guardando più al valore artistico di Ovadia che al suo credo politico.

Tuttavia riguardo alle opinioni sulla guerra israelo-palestinese, anche un bravo artista come Ovadia non può confondere gli aggrediti con gli aggressori, gli sfruttati con gli sfruttatori. Da troppi anni è sotto gli occhi di tutti che, chi usa e sfrutta i palestinesi, chi martirizza i propri figli in nome di Allah, chi radicalizza il popolo palestinese per la guerra santa islamica, questo non è certamente Israele.

la vicenda di Moni Ovadia ha molto di politico ma più che altro è un pezzo di teatro. Quando ha accettato il ruolo di direttore, l’attore non era consapevole dello scenario ferrarese? E adesso prima lamenta di non avere ottenuto solidarietà dal mondo politico locale, poi si compiace del sindaco Fabbri che dice, come Tartufo di Molière, che rispetta la libertà di parola ma non gli chiederà di ritirare le dimissioni. Che comunque saranno ufficiali da fine anno, non sia mai rinunciare a tre mesi del lauto stipendio. Mentre è chiaro il ruolo di primattore di Balboni, neanche il miglior drammaturgo dell’assurdo sarebbe riuscito a scrivere una commedia così brillante e al tempo stesso triste

forse ha ragione il generale Vannacci autore del best seller ”Il mondo al contrario”. E’ quello che ho pensato quando ho letto sul Carlino del 1910 che Alcide Mosso ha ”difeso Moni Ovadia per la sua coerenza e il suo coraggio nell’andare contro il pensiero dominante. Mi verrebbe quindi da dire che Alcide Mosso apprezza queste qualità che sono abbastanza fuori moda. Peccato che il consigliere leghista tempo fa sia stato fotografato a un corteo di nostalgici a Predappio. Forse a quei tempi non era un cultore dello spirito libero e quindi capace di andare contro il mainstream imperante. Infatti a quei tempi se la cavò con un improbabile: “passavo per caso”. È proprio (forse) vero come dice Vannacci: “è un mondo al contrario!”

