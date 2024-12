Da Bud Spencer a Chagall, un anno di eventi

Confermati 300 eventi programmati per il 2025. Molti gli appuntamenti che celebrano la storia e l’identità della città, affiancati da nuovi format, nell’ottica di una più ampia valorizzazione del territorio. L’amministrazione comunale ha creato un programma che va a toccare tutti gli ambiti culturali. Ferrara così si conferma ’capitale della cultura’, con una forte attrattiva turistica, grazie anche a eventi come il Ferrara summer festival, dal 9 giugno al 27 luglio, e il Buskers festival, tra il 27 e il 31 agosto. Il Palio sarà il 31 maggio, mentre il magnifico corteo sarà la settimana prima. Anche ’Interno verde’, il 10 e l’11 maggio, offrirà un programma unico. Confermata è anche la Notte rosa, dal 20 al 22 giugno. Tra le novità spiccano iniziative come la 25esima settimana internazionale Coppi e Bartali, per chi ama il ciclismo, in previsione il 24 e 25 marzo; lo SpencerHill festival, atteso dal 5 all’8 giugno e l’attacco al castello di San Michele il 22 giugno. Il 2025 sarà anche l’anno della prima edizione del Ferrara sport festival, a fine settembre. Il 10 e 11 ottobre Ferrara sarà sede di un evento di rievocazione storica, in costume, d’epoca romana a cura dell’associazione Legio I Italica.

Sempre tra le grandi novità, in questo caso in ambito culinario, ci sarà il Festina lente, che vedrà a inizio marzo un banchetto rinascimentale con spettacoli di teatro, danza e musica, a maggio un laboratorio-show cooking ad opera di uno chef stellato e, a fine ottobre, la rievocazione di un banchetto rinascimentale all’interno di una Delizia Estense. La darsena ospiterà Rio Latino, dall’1 al 6 luglio, Uain dal 7 al 17 luglio e MangiaFeExpo dal 21 luglio al 10 agosto, mentre la Notte gialla, organizzata da Coldiretti si terrà tra il 30 e il 31 luglio. Il Ferrara food festival torner dal 31 ottobre al 2 novembre. Per quanto riguarda il lato artistico, palazzo Diamanti ospiterà in primavera la mostra dedicata a Mucha e in autunno quella di Marc Chagall. Il Castello invece ospiterà la mostra su Art Kane, uno dei fotografi più influenti del XX secolo (da febbraio a giugno). Tra gli eventi di richiamo ci saranno ’La furiosa’ il 9 marzo, la Granfondo del Po il 16 marzo, Valli e Nebbie’ dal 28 al 30 marzo e la colonna della libertà in centro storico.

La Plaza del tango si svolgerà tra il 19 e il 25 agosto e ci sarà anche il Festival della fantasia, previsto dal 15 al 18 maggio, che si propone di celebrare la creatività con eventi e installazioni in luoghi iconici come piazza Castello. Nel 2025 torna, dopo l’edizione di quest’anno, anche Sanremo rock, che a fine agosto arricchirà l’offerta musicale ferrarese dando spazio ai talenti emergenti della scena italiana. La 1000 Miglia è il 17 giugno, mentre la Bike night il 14 dello stesso mese. Ferrara sotto le stelle è in programma dall’8 al 18 giugno in piazza Castello. Infine torna anche Monsterland, dal 31 ottobre al 2 novembre.