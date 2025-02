Da Butelli a Pagliuso, tra crac e retrocessioni

di Mauro MalagutiPiù bassi che alti. È la storia della Spal. Chi la segue è abituato a soffrire, e nonostante i tre recenti anni in A conosce già travagli come quelli attuali: la tifoseria non occasionale ha sempre saputo ricompattarsi quando la Spal era sul bordo del burrone, ed è accaduto più volte. Se in serie A patire è normale e in B rientra nelle possibilità, è in C che si sono vissuti i peggio spasmi di passione. Se con Mazza la Spal ha frequentato 16 anni al massimo livello e solo 4 stagioni in C (sempre di vetta) su 29, i primi pericoli di caduta in quarta serie risalgono alla parte finale della gestione Mazzanti. Nel 1982-83, dopo la caduta dalla B coi Giovannone, Tivelli e Maritozzi, la squadra si salvò vincendo inopinatamente la penultima a Vicenza, tenuta a galla dai gol di Beppe Galluzzo. Ma il peggio doveva ancora venire. Col Galeone anno secondo, 1984-85, a un certo punto del girone di ritorno la Spal si ritrovò in situazione analoga a quella attuale. Ma il gruppo si strinse all’allenatore e con una rimonta eccezionale si giunse all’ultima giornata con un punto di vantaggio sulla Jesina, rispetto alla quale Bresciani e compagnia avevano a favore la differenza reti nello scontro diretto. Ebbene, all’ultima la Spal andò a perdere a Piacenza contro Titta Rota: 0-2 alla mezz’ora e gara chiusa. Ci si dovette attaccare alle radioline e al racconto dell’inviato di Radio Estense Informazioni, per soffrire fino in fondo gli attacchi dei marchigiani a un Brescia già sazio e promosso. Insieme a Tedo dj radiocronista, l’eroe della giornata fu il portiere del Brescia Aliboni che fece miracoli e un bel regalone alla Spal, raggiunta dalla Jesina con lo 0-0 ma alfine salva. In tribuna quel pomeriggio c’era il milanese Francesco Nicolini, in ansia con i tifosi della Spal perché aveva appena acquistato il club da Mazzanti e non voleva ripartire dalla D. Però toccò proprio a lui vestire i panni di primo presidente a sancire il naufragio in una quarta serie fortunatamente ancora professionistica perché era appena stata coniato il campionato di C2. Era una Spal da saldi di fine stagione, coi Valori e Fattori, i Di Chiara e i Comba, ricca di scarti, rimasugli di giocatori e giovani non all’altezza: Veneri e Specchia condivisero l’onta della prima Spal in quarta serie. L’evento si ripetè con Donigaglia nel 1996-97, nella squadra del capocannoniere Putelli e di Romairone condotta verso il patibolo da Magni e Manni, come non ricordare la banda del Bucaro così simile a quella odierna? Non ci fu più dirigenza esente da grandi tonfi e paure. Non Pagliuso, che nel primo anno la scampò solo al 92’ dell’ultima partita, a Lucca, con l’indimenticabile gol di Tatti, salvo fallire due anni dopo per arresti e pignoramenti che i tribunali si incaricarono nel tempo di decretare ingiusti. Accadde ancora a Tomasi nella sua prima stagione di C2 (2005-06), con Beruatto e Nicoletti affannosamente salvi alla penultima, mentre Butelli nel 2011-12 retrocesse ai playout per una montagna di punti di penalizzazione, poi escluso dai campionati. Fu così che la Spal si avviò al suo primo vero campionato dilettantistico della storia. Di qui alla A coi Colombarini il passo fu breve, quattro anni. Ora ne sono passati cinque dalla caduta in B, e voglia il cielo che non si debba vivere l’esperienza alla rovescia. Eppure dopo il miracoloso recupero di Di Carlo la Spal di Tacopina si sta ripetendo in peggio, e Baldini dovrà fare ancora meglio di Mimmo per condurre la barca a riva. Anche perché lui un Dalmonte e uno Zilli non ce li ha…